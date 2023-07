Leto je už v plnom prúde, a tak známe tváre plánujú rôzne dovolenky a výjazdy za relaxom. Nie všetci sa však chystajú k moru. My sme oslovili zopár celebrít, ktoré nám priznali, čo si na letné mesiace pripravili a ktoré krajiny, miesta sa chystajú navštíviť. Niektorí vycestujú aj za veľkú mláku, no nájdu sa aj takí, ktorým stačí naše krásne Slovensko.

Dara Rolins

Dara Rolins na dovolenke v Spojených arabských emirátoch. Zdroj: Instagram/dararolins_vermi

Máme za sebou výlet do Londýna, ktorý bol akousi odmenou pre dcéru Lauru za jej vysvedčenie. Potom z veľkej časti plánujeme prázdniny v Taliansku a v auguste sa chystáme na Miami. Budeme v pohybe. Medzitým mám zopár vystúpení, budem spievať na niekoľkých svadbách – to sa nikdy nedá odmietnuť.

Iveta Malachovská

Ich dcéra svojim rodičom zanechala dojímavý odkaz: „Títo dvaja inšpiratívni ľudia dnes oslavujú výročie 30 rokov manželstva. Nebudem sa tu rozpisovať, pretože im to všetko hovorím osobne, ale každému by som priala manželstvo ako majú oni. Plné smiechu, radosti, zážitkov a rešpektu.🖤" Zdroj: Instagram/kika_malach

Bude more aj hory. Chystáme sa do Grécka, veľmi sa tešíme na ostrov Rhodos a potom pôjdeme aj do Podbanského. Potom ešte plánujem ísť na festival do Jařomericích nad Rokytnou, lebo sa tam bude premietať môj film o pánovi Dvorskom. Máme s filmo pred sebou ešte Belehrad, Chicago. Do tej Ameriky ale niekoho nahovorím, aby išiel, lebo nám sa tam už asi nebude chcieť ísť (smiech).

Sisa Lelkes Sklovska

Povedzte, verili by ste, že Sisa Sklovska má 56 rokov? Určite nie! Takže pokojne sa môže ukázať aj v úsporných bikinách, vyzerá výborne! Zdroj: Instagram/sisasklovskaofficial

Ešte sa mi nikdy nestalo, že by som štvrtýkrát išla do tej istej destinácie, ale rozhodnutie už padlo. Ako všetci viete, s manželom máme radi život, máme radi zábavu, no a nonstop 24 hodín sa žije na ostrove Mykonos. Takže opäť ideme na Mykonos. No a ako som sa už dopočula, tak tam ide asi pol Bratislavy (smiech). Budeme sa cítiť, ako keby sme boli tu doma. Ide tam napr. Andrea Verešová, Alena Pallová, a ďalšie moje kamarátky. Nejdeme síce v rovnaký termín, ale máme tam dva dni na to, že sa tam akurát práve stretneme. Slováci tam ukazujú, ako sa má zabávať.

Ján Koleník

Herec Janko Koleník si to namieril do Talianska. Zdroj: Instagram/jan_kolenik

Budem nakrúcať Dunaj, to viem isto. No a budem tam mať nejaké dva týždne voľna. Chcel by som ísť autom do Talianska, to si tak odkladám každý rok. Nie som na dlhé cesty ani veľké dovolenky či exotiky. Ja som taký lenivý cestovateľ, takže určite pôjdem možno do Slovinska, Chorvátska alebo Talianska. Ale také dva týždne by boli fajn, aby som nemusel sledovať mobil alebo riešiť nejaké povinnosti. To je môj oddych, keď nemyslím na to, čo ma čaká, a naozaj sa môžem vypnúť, odstrihnúť.

