Aneta Parišková (48) má za sebou poriadne náročný rok. Na jar 2020 jej lekári oznámili krutú diagnózu - rakovinu. Nasledovala séria vyšetrení a chemoterapií. Pár mesiacov na to si s manželom zadovážila nové bývanie na Floride, kam sa dočasne presťahovala, keďže jej manžel Miroslav pracovne pôsobí v Amerike. Jojkárka tak pendluje medzi USA a Slovenskom. V utorok oslávila so svojou láskou už 2-ročné výročie svadby.

Aneta Parišková presne pred dvoma rokmi, 29. júna 2019, povedala svoje "áno" snúbencovi Miroslavovi v jednom z bratislavských hotelov, kde sa v minulosti prvýkrát stretli. Pre moderátorku to bol už tretí sobáš, no verí, že tentokrát to už bude navždy. Manžel Miroslav je jej veľkou oporou najmä počas náročného obdobia, ktorým si za posledný rok prechádza. Manželia tieto dni oslavujú už druhé výročie svadby.

"Anetka a Mirko, blahoželám k 2. výročiu. Buďte aj naďalej spolu šťastní," napísala fotografka Nina Vančová na svojom Instagrame, ktorá fotila Pariškovej svadbu. A zverejnila zábery, ktoré doteraz neuzreli svetlo sveta.

Príchody OTO 2019 na fotke Aneta Parišková s už manželom Miroslavom. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO