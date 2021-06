DOTERAZ NEZVEREJNENÉ FOTKY zo svadby Vinczeovej: Adela DOLU HLAVOU a Viktor s hrncom na parkete

Adela Vinczeová (40) a Viktor Vincze (30) sú manželmi už štyri roky. V piatok 9. júna 2017 sa tajne zosobášili v kaplnke vo Svätom Juri a na druhý deň mali druhú svadbu so širším okruhom rodiny, priateľov a kolegov. Fotky z ich veľkého dňa verejnosť videla hneď po svadbe, no aktuálne zverejnili nové zábery, ktoré skutočne stoja za to!