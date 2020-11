Gabika Drobová (47) nedávno zverejnila na sociálnej sieti poriadny skvost. Pochválila sa zábermi z americkej svadby z roku 2001, kde mala za družičky známe tváre. A so šatami si ťažkú hlavu veru nerobila.

Asi málokomu ušlo, že Drobová bola vydatá za bratislavského župana Juraja Drobu. Láska im však nevydržala a dvojica sa rozviedla. Dodnes však majú skvelý vzťah a Gabika najnovšie zverejnila svadobné fotky. „Pred 19 rokmi som sa vo Washington D. C. vydala. Bol krásny slnečný deň a bola to párty, ako má byť. Zuzka Belohorcová, Andrea Verešová, Aneta Parišková, pamätáte sa?“ napísala Drobová k záberom na Instagrame a hneď sa jej ozval aj jej exmanžel. „Bol to super deň! A družičky mi všetci závideli,“ priznal.

„Juraj, ďakujem za všetko, čo sme spolu zažili ako frajeri, ako manželia a aj za súčasný stav, keď sme fakt dobrí priatelia. Nie, neľutujem, že som sa ako 27-ročná vydala, ale na druhej strane neľutujem ani rozvod. Veľa z vás sa čuduje, ako môžu mať exmanželia taký vynikajúci vzťah. Ja si myslím, že je to v prvom rade o potlačení ega a o nadhľade,“ vysvetlila Gabika.



2001: Gabika sa vydávala v Amerike pred 19 rokmi.

Drobová mala za družičky Belohorcovú (vľavo) i Pariškovú (vpravo).