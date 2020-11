O komičke Eve Evelyn Kramerovej (30) je už notoricky známe, že má bacuľaté krivky, no tie jednoducho k nej patria. Ešte pred letom jej učaroval tanec pri tyči, čomu sa venuje dodnes.

Asi nikto by si Evelyn nevedel predstaviť extra štíhlu. Minulý rok sa jej však podarilo zhodiť pár kíl, o čom svedčia aj zábery v plavkách, ktoré už niekoľkokrát zverejnila. Medzičasom pózovala aj na titulke mesačníka Emma ako profi modelka vychádzajúca z bazéna. V máji prekvapila, že sa prihlásila na pole dance. Zábermi i videami z tréningov sa chválila na Instagrame jedna radosť. Nechýbali čierne obtiahnuté kraťasy a už viackrát sa predviedla iba v nohavičkách, pričom predvádzala rôzne roznožky ako z erotického filmu.

Evelyn nedávno propagovala erotickú podprsenku. Zdroj: Instagram

A tak to bolo aj tentoraz. Blondínka sa znova pochválila záberom z tréningu, kde robí šnúru na zemi pri tyči, pričom na sebe má iba čierne nohavičky a tielko. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby tento záber už nehraničil s erotikou. Evelyn totiž pri roznožke vidno až do žalúdka...