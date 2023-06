Ešte nedávno hrozilo, že Slováci, ktorí majú zmluvu so spoločnosťou UPC, ostanú poriadne nahnevaní. Od 1. júla si totiž už Markízu, Domu ani Dajto nemuseli naladiť! Doslova v hodine dvanástej došlo k dohode.

"MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. oznamuje, že s účinnosťou od 1. júla 2023 vyprší rámcová zmluva so spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. (UPC), na základe ktorej má spoločnosť UPC udelený súhlas na retransmisiu televíznych programov skupiny Markíza, ako aj na poskytovanie ďalších doplnkových služieb. Od toho dňa UPC stratí právo distribuovať televízne stanice skupiny Markíza a poskytovať súvisiace doplnkové služby," znel oznam Markízy 22. júna.

Generálny riaditeľ skupiny Markíza Matthias Settele vtedy vysvetlil, že Markíza každoročne rokuje o zmluvách ohľadom distribučných práv s rôznymi slovenskými operátormi. Za obdobie posledných 10 rokov je to však prvýkrát, čo situácia dospela až do veľmi reálnej obavy z odpojenia staníc pre zákazníkov UPC.

„Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, žiaľ, zatiaľ sme nedospeli k dohode. Vyzývame UPC, aby pokračovali v rokovaniach a nenechali svojich 134-tisíc zákazníkov bez prístupu ku kanálom skupiny Markíza. Vždy sa snažíme o férovú dohodu a operátorom ponúkame transparentné a porovnateľné podmienky. Tieto boli všetkými ostatnými operátormi akceptované. Mrzí nás, že práve UPC zatiaľ nepristúpilo na našu štandardnú ponuku a neuzavrelo s nami zmluvu, ktorá by reflektovala návrhy dvoch ponúk na jeden rok alebo tri roky. Dúfame, že UPC záleží na dostupnosti porovnateľných služieb pre ich zákazníkov," povedal Settele.

No a na veľké šťastie k hrozivému scenáru napokon nepríde. Markíza sa napokon so spoločnosťou UPC dohodla a tak nepríde k vypnutiu jej stanice z ponuky. Chceme Vám oznámiť, že MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (Markíza) a spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (UPC) spoločne dosiahli dohodu ohľadne podmienok distribúcie staníc Markízy v ďalšom období. Stanice Markíza, Dajto a Doma tak aj naďalej ostávajú v ponuke operátora UPC, ku ktorým pribudne aj Markíza Krimi. Generálny riaditeľ skupiny Markíza Matthias Settele: „Rokovania boli náročné pre obe strany, no dosiahli sme vzájomne prijateľnú dohodu.“

