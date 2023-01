Dominika a Peter sa brali v roku 2015 a obaja v tom čase boli ešte veľmi mladí. Obaja mali iba 23 rokov. Už vtedy im však robil obrovskú radosť synček Peťko, ktorí je pre oboch stredobod vesmíru.

Svadba Dominiky Mirgovej a Petra Zvolenského. Svoje áno si povedali v roku 2015. Zdroj: Julius Dubravay

Manželia sa objavovali bok po boku na mnohých spoločenských akciách, neustále pridávali zaľúbené fotky a tvorili dokonalý pár nášho šoubiznisu. Že niečo medzi nimi nie je v poriadku, spozorovali fanúšikovia Dominiky minulý rok. Speváčka totiž prestala zverejňovať spoločné fotky a mnohým to prišlo podozrivé. Viacerí sa jej preto pýtali, či sú v pohode? „A prečo by sme nemali? Na základe toho, že ho nedávam na ‚storky‘? Už dávno som sa vyjadrila, že môj osobný život nebudem na sociálnych sieťach zdieľať. Nechcem, aby mi ľudia videli do ,kuchyne‘, z toho som už vyrástla. Svoje súkromie si chcem chrániť. Verím, že to chápete,“ reagovala vtedy na dohady o možnom rozchode.

Dominika Mirgová Zdroj: Instagram

Uplynulo však niekoľko mesiacov a dohady opäť uzreli svetlo sveta. Tentoraz aj s dôkazmi, že manželia by mali skutočne prechádzať krízou. „Dominikin manžel Peťo si našiel novú spriaznenú dušu. Volá sa Klára, je tiež z Trnavy a dokonca ho zverejňuje už aj v svojich ‚storkách‘ na Instagrame. Nedávno zverejnila jeho fotku a napísala k nej ‚Môj vitamín Z‘ a pridala aj veľké srdiečko,“ prezradil nám dobre informovaný zdroj z blízkosti dvojice. A keď sa na Kláru pozriete, Dominike akoby z oka vypadla. Je to tiež krásna dlhovlasá blondínka.

Dominiku a Petra bude však už navždy spájať ich milovaný syn Peťko a o tom, že napriek týmto novým informáciám zo zákulisia ich vzťahu dobre spolu vychádzajú, svedčí aj fakt, že cez víkend boli spoločne na turnaji ich syna. To, že nejde o žiadnu špekuláciu, ale o fakt, potvrdili aj slová Mirgovej asistenta. ,,Zatiaľ sa k tomu nebudeme vyjadrovať, ďakujeme za pochopenie," povedal nám a nateraz to je zatiaľ jediná reakcia od speváčky, pre ktorú to musí byť samozrejme veľmi bolestivá téma.