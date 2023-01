Speváčka Dominika Mirgová to pred rokmi vzala trochu z iného konca. S priateľom Petrom Zvolenským sa im najprv narodil synček Peťko a až potom si povedali svoje áno. Dvojica si užívala rodinný život a žiarila šťastím. No ako sme sa najnovšie dozvedeli, do ich vzťahu mala vstúpiť tretia osoba...

Dominika a Peter tvorili pred svadbou pár už tri roky a spájal ich aj štvormesačný synček Peťko. Svoje áno si povedali v auguste 2015 a ich veľký deň vyzeral ako z rozprávky. Nevesta mala na sebe ručne šité korzetové šaty zo vzácneho hodvábu a diamantové šperky jej obdivovalo okolo 130 hostí. Šaty si požičala v butiku a dala za ne okolo 7-tisíc eur.

Svadba Dominiky Mirgovej a Petra Zvolenského. Svoje áno si povedali v roku 2015. Zdroj: Julius Dubravay

Odvtedy si manželia užívali rodinnú pohodu a za každých okolností pôsobili ako ideálny pár. Ich syn bude mať v apríli osem rokov a pre oboch rodičov je to stred vesmíru. Ale ako sa hovorí, niekedy rodičov pokope neudrží ani milované dieťa. A podľa všetkého to má byť aj prípad Dominiky a Petra. Jej fanúšikovia si totiž už dávnejšie všimli, že na Instagrame s ním zverejňuje čoraz menej a menej fotiek, začali tak špekulovať, či sú ešte vôbec spolu. Mirgová im vtedy v marci minulého roka verejne odpovedala, čo je za tým: „A prečo by sme nemali? Na základe toho, že ho nedávam na ‚storky‘? Už dávno som sa vyjadrila, že môj osobný život nebudem na sociálnych sieťach zdieľať. Nechcem, aby mi ľudia videli do ,kuchyne‘, z toho som už vyrástla. Svoje súkromie si chcem chrániť. Verím, že to chápete,“ reagovala vtedy na dohady o možnom rozchode.

Dominika Mirgová Zdroj: Instagram

Uplynulo však niekoľko mesiacov a dohady opäť uzreli svetlo sveta. Tentoraz aj s dôkazmi, že manželia by mali skutočne prechádzať krízou. „Dominikin manžel Peťo si našiel novú spriaznenú dušu. Volá sa Klára, je tiež z Trnavy a dokonca ho zverejňuje už aj v svojich ‚storkách‘ na Instagrame. Nedávno zverejnila jeho fotku a napísala k nej ‚Môj vitamín Z‘ a pridala aj veľké srdiečko,“ prezradil nám dobre informovaný zdroj z blízkosti dvojice. A keď sa na Kláru pozriete, Dominike akoby z oka vypadla. Je to tiež krásna dlhovlasá blondínka.

Dominiku a Petra bude však už navždy spájať ich milovaný syn Peťko a o tom, že napriek týmto novým informáciám zo zákulisia ich vzťahu dobre spolu vychádzajú, svedčí aj fakt, že cez víkend boli spoločne na turnaji ich syna.