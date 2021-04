Dominika Gottová (47) priletela do Prahy, aby vysťahovala byt, rozlúčila sa s kamarátmi a odletela naspäť do Fínska. Najstaršia Gottova († 80) dcéra tam chce začať nový život. Denníku Aha! opísala dôvody, prečo už nechce v Česku žiť.

Nikto nie je dokonalý a to si uvedomuje aj Gottova najstaršia dcéra. Od ľudí v rodnej krajine vraj však v poslednom roku čelila neustálym útokom. „Viem, že som pribrala, ale za to mohla strata zamestnania a neustále sedenie doma a tiež moje zdravotné problémy. Ale aby mi pani predavačka v supermarkete povedala, aby som si miesto klasického jogurtu, ktorý som si chcela kúpiť, radšej vzala nízkotučný, to už je na mňa moc,” zverila českému denníku Aha! Dominika so slzami v očiach. A preto sa rozhodla, že sa radšej vráti nadobro žiť do Fínska.

Takto teraz Dominika Gottová vyzerá. Zdroj: Profimedia cz

Mohlo by vás zaujíať: