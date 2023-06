Pri otázke, čo by jej k 50-ke daroval jej slávny otec, okamžite reagovala. „K narodeninám by mi určite dal plnú obálku peňazí, aby som si niečo na seba kúpila alebo odcestovala na dovolenku,” priznala Dominika českému Blesku. Ďalej prezradila, že ju veľmi mrzí, že s otcom nebola počas jeho posledných dní: „Bola to trošičku moja chyba. Bojovala som v tom čase s veľkými démonmi a nemala som na nič silu. Ani na to mu pravidelne volať a pýtať sa, ako sa mu darí, ako sa cíti. Ospravedlnila som sa mu za to. Dodnes je mi to veľmi ľúto.“

Karel Gott svojej najstaršej dcére Dominike, ktorá žila vo Fínsku, finančne pomáhal. Zdroj: profimedia.sk

Po spomínala si aj na zážitok s otcom, ktorý je pre ňu najsilnejší: „Ako dvanásťročnú ma prvýkrát vyviezol do cudziny – a rovno do západného Nemecka. To sa písal rok 1985 a ja som si hovorila: To nie je možné, to je úplne iný svet. A tie nákupy? Vyrazili sme do Mníchova, ale prvá zastávka bola hneď za hranicami vo Weidene a ja som hovorila: Ježiši, tu majú toľko krásnych vecí, oci, môžeš mi kúpiť toto? Môžeš mi kúpiť toto? A on hovoril: Zober si to, čo chceš, ale počkaj, až budeš v Mníchove. Bola som rada za to, čo mi ako otec hovoril. Vezmem ťa do západného Nemecka, ale musíš sa naučiť po nemecky, a to bude tvoja odmena za tvoju usilovnosť, za to učenie, že ťa tam vezmem. Takže to vlastne úplne zadarmo nebolo, ale som mu za to vďačná, pretože som sa vlastne bola nútená učiť sa cudzí jazyk, čo som zistila, že ma strašne baví, a odvtedy je to tak celý život.“

