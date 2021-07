Najstaršia Gottova dcéra Dominika sa nedávno pochválila novými fotkami na sociálnej sieti a podľa českého webu Blesk.cz nenaznačujú, že by mala Dominika hlboko do vrecka, alebo dokonca živorila. Naopak je z nich vidno, že sa s kamarátkami stravuje výhradne v reštauráciách a naplno si užíva ázijskú kuchyňu, ktorú miluje. „Večera bez sacharidov,“ napísala k fotke taniera so sushi, čerstvými rybami a krevetami a avokádom. Vyzerá to tak, že Dominika sa dala na zdravšiu stravu a pôsobí aj spokojnejšie na záberoch s kamarátkami. Neskôr zverejnila fotku, ako sedí v kaviarni, kde ale na nej ešte vidno stopy po ťažkom období. Gottová totiž žila istý čas v Prahe, kam sa vrátila od problémového manžela Tima.

Dominika Gottová Zdroj: Profimedia.sk

Vo voľných chvíľach si užíva na pláži, odkiaľ sa pochválila záberom svojich nôh. Potom sa vrátila do minulosti. „Moje spomienky z detstva s mojou drahou čiernou mačkou Luciferom. Mimochodom, toto je moja skutočná prirodzená farba vlasov, nechám si ju (alebo možno neskôr nejaké tmavé farbenie), keď mi konečne dlhé blond vlasy odrastú. Čas na ďalšiu zmenu v živote,“ plánuje dcéra zosnulého maestra.

Oproti februárovému návratu do Fínska už zase zdieľa spoločný byt s problémovým manželom Timom Tolkkim, s ktorým sa mala rozvádzať. Zrejme je u nich momentálne všetko opäť v poriadku a veľkú krízu ustáli, o čom svedčí jej ďalší status na Facebooku. „Manžel mi nastavil na telefóne, ako dať svoje foto na WhatsApp profil. Asi 15 rokov som tam nemala fotku a nezaťažovala sa s tým,“ pochválila sa Dominika fanúšikom na sociálnej sieti.

Prečítajte si tiež: