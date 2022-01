Dominika Gottová a taliansky skladateľ a spevák Gabriel Grilloti (62) pokrstili spoločnú pesničku Pro tebe. Ide o poctu maestrovi Karlovi Gottovi († 80). Jeho najstaršia dcéra v ňom recituje v češtine. Grillotti oslovil Dominiku na spoluprácu ešte na jar minulého roka, keď pesničku aj nahrali. Covid však dlho bránil tomu, aby skladbu spoločne poslali do sveta.

„Až teraz sa to podarilo. Bola to pre mňa úplne prvá profesionálna skúsenosť s mikrofónom. Spievať by som si netrúfla, ale s recitovaním textu, s ktorým sa úplne stotožňujem, som súhlasila,“ prezradila českému denníku Aha! Gottová, ktorá sa na akcii ukázala s radikálne zmeneným imidžom. Blond vlasy si totiž po dlhých rokoch prefarbila na tmavú hnedú. Pristane jej to?

