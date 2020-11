Dojímavý príbeh Radky (33) a Fera zo Spišskej Novej Vsi dokazuje, že láska je silnejšia než všetky choroby sveta. Mladá žena bojuje so zákernou rakovinou pankreasu, jej rodina sa borí s veľkými finančnými problémami, no vďaka vzájomnej láske sa im v tomto ťažkom zápase darí držať nad vodou.

Radka, Fero a ich dve dcérky Natálka a Kristínka boli do minulého roka šťastnou rodinou, ktorá žila skromný, no spokojný život. Všetko sa to radikálne zmenilo, keď sa mladej žene objavili silné bolesti chrbta. Lekári tvrdili, že to nebude nič vážne, no bolesti sa stále stupňovali. Po sérii vyšetrení prišiel zdrvujúci ortieľ.„Začalo to chrbtom. Medzi lopatkami ma začalo bolieť a po týždni, ako som bola na neurológii, ma začalo bolieť už aj vpredu. Potom po nejakých dvoch, troch týždňoch prišli výsledky, že je ten nádor zhubný. Je to rakovina pankreasu. Lekár povedal, že mi ostáva mesiac života. Najviac dva,“ zaspomínala si na najťažšiu chvíľu v živote.

Jej príbeh dojal aj samotného Vila Rozborila. Zdroj: tv joj

Napriek zlým prognózam Radka bojuje o svoj život ako levica. „Zoberte si, že človeku nič nebolo. Keď si predstavím, že dve malé dievčatá, ktoré zostanú bez mamky, je to ťažké. A s tými bolesťami, čo som si vytrpela. Deti plačú pri vás: Mamka, čo ti je? Vysvetlite 8- ročnému dieťaťu, že mám rakovinu a môžem zomrieť hocikedy,“povzdychla si V siedmom nebi.

Ako to už na Slovensku býva, k zdravotným problémom sa pridali aj tie finančné. Radkina rodina má mesačný príjem 370 eur a po zaplatení nájmu im ostáva 20 eur na živobytie. Keby im nepomáhala rodina, nevedia, ako by prežili. „Nevyžili by sme, ale nám strašne veľa ľudí pomohlo. Či už to bola rodina, moje sestry, brat, alebo Radkina rodina,“vysvetlil Fero. Hoci sa boria s veľkými životnými skúškami, pokope ich drží vzájomná láska. „Muža mám veľmi dobrého. Stará sa o mňa, pomáha mi veľmi,“povedala Radka zamilovane.

Jej veľkým snom je vydať sa za muža svojho života. Svadbu si totiž z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. „Túžila som po svadbe, ale nedarilo sa nám to vybaviť. Ale teraz sme si povedali, že keď už prišla tá choroba, že kým som ešte tu, by sme to mohli. Aby mali spomienku a aby sme boli rodina,“zhodnotila. Je teda jasné, aký sen sa prostredníctvom Siedmeho neba bude v tejto rodine plniť. „Ja ju ľúbim takú, aká je. Je jedno, či je chorá, či je zdravá. Jednoducho je to Radka,“povedal Fero. Sledujte obľúbenú reláciu V siedmom nebi už v nedeľu o 20.35 hod. na Jojke.