„Skladbu som začala tvoriť v čase, keď som už vedela, že s tatinkom je zle. Uvedomila som si, že som mu žiadnu skladbu ešte nezložila. Refrén vznikol na balkóne v Turecku, keď som sa pozerala na more a západ slnka, pri počúvaní jedného z Oskarových podkladov. Skladbu som potom sfinalizovala u mňa doma na Slnečných jazerách v Senci, kde sme s tatom trávili veľa času a ešte ako deti chodili na celé dva letné mesiace. Mám tam s ním spojených veľa pekných spomienok,“ prezradila Hroncová. Braňo Hronec ovplyvnil dcéru nielen hudobne, ale aj ľudsky.

Braňo Hronec s dcérou Suzie v ich rodinnom hoteli, kde bol častým hosťom Karel Gott. Zdroj: Ivan Pastor

„Môj tato bol veľmi dobrý a pokojný človek. U neho som vždy našla pokoj, oporu a zázemie. Ani sa nedá slovami vyjadriť, ako strašne mi chýba. Každý deň, každú minútu. Čokoľvek robím, vždy si spomeniem na tata. Samozrejme, ovplyvnil ma aj hudobne. Aby som s ním strávila ešte viac času, tak som si vymyslela projekt Suzie Goes To Classics, kde sme spolu hrali a spievali džezové štandardy. Bol to pekný projekt. Tato hral na klavíri a ja som spievala,“ vyznala sa Suzie. Na klávesy si do novinky prizvala Eugena Vizváryho a za bicie si sadol hviezdny Martin Valihora, ktorého Braňo ako bubeníka uznával. Celé to zmixoval Oskar Rózsa. V klipe si zahral aj syn Suzie Riško.

