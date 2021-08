S náhlou smrťou legendárneho spíkra Jula Viršíka († 56) sa mnohí ešte stále nevedia vyrovnať, hoci zomrel už koncom mája. Jeho dlhoročný kamarát, DJ Pepe Balogh, sa preto rozhodol naďalej pokračovať v jeho populárnych hitparádach. No to ani zďaleka nie je všetko.

Koncom mája celé Slovensko šokovala náhla smrť obľúbeného Jula Viršíka. Moderátorovi, ktorého všetci milovali vďaka jeho legendárnej hitparáde Twentyfive, zlyhalo srdce. Napriek tomu, že v rádiovej párty sa poslucháčom Julo už nikdy neprihovorí, jeho dobrý kamarát sa rozhodol, že v jeho odkaze bude pokračovať aj ďalej. DJ Pepe Balogh naďalej organizuje letné párty s názvom Pocta Julovi s kolegom Pepe Baloghom. Všetci priaznivci si tak môžu užiť obľúbené Viršíkove hity 90. rokov pod holým nebom. Jedna takáto akcia sa konala uplynulý piatok v Stupave.

Viršík Július Zdroj: Peter Brenkus

„My sme s Julom iks rokov hrávali tieto párty a boli sme si blízki aj v súkromí. Aj s jeho ženou sme si blízki. Keď som sa dozvedel, že Julo zomrel, tak som si povedal, že kašlem na to, žiadne ďalšie párty nebudú. Akcie, ktoré sme mali zabukované, som chcel zrušiť. Prešiel nejaký čas a potom som si uvedomil, že jeho dcéra Nina žije v Amsterdame. Tam to nie je tak, že za 50 eur máte raňajky, obedy, večere a uvedomil som si, že mám nejaké morálne alebo osobné povinnosti pomôcť im, keďže sme si boli blízki. Organizátori na mňa tlačili, že nech hrávam ďalej aj pod pôvodnou značkou. Odobrilo to aj rádio, že to môže naďalej pokračovať. Vždy časť honoráru zo vstupeniek posielam jeho dcére do Amsterdamu, nech si tam sporí,” prezradil nám Pepe.­

Už na plagátoch bolo spomenuté, že akcia sa koná hlavne ako pocta Julovi. „Chcel som, aby to bolo tak, že tam bude aj ten názov Pocta Julovi. Keďže som tu a chcel som, aby tam bol spomenutý aj Julo. Všetky párty, ktoré sme mali dohodnuté, sa teda uskutočnia. Hrávam to isté, čo som hrával aj s ním. Ešte aj teraz, keď o ňom hovorím, vždy pred začiatkom mám slzy v očiach,” dodal. Pri vstupe na záhradu, kde sa konala párty, nechýbali ani horiace sviečky v tvare srdiečka.

