Pred dvomi týždňami sa v markizáckej Smotánke venovali akcii, ktorá sa konala ešte v lete. Na nej nechýbal ani Oliver Andrásy. Ten dostal otázku, ako sa má. „Nechcem teda naštvať Slovač, ale naozaj musím povedať, že sa mám ako prasa v žite,“ zahlásil a týmto výrokom celkom určite naštval mnoho ľudí. Nemrzí ho spätne, že takto okato provokoval? „Hovoril som o sebe, ja takto žijem bez aktívnych príjmov dva roky, takže som na to zvyknutý, že teraz nevyrábame relácie. Dokonca aj byt, ktorý prenajímam v centre mesta, nemám momentálne prenajatý. Žijem z úspor, ale našťastie mi to zatiaľ stačí,“ povedal nám Andrásy, ktorý si stojí za svojím.

Oliver Andrásy Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY



„Na Slovensku je to tak, že každý sa rád sťažuje a narieka. Keby som sa sťažoval, bolo by to klamstvo, lebo chvalabohu, takéto problémy nemám, že by som nevedel vyžiť. Našťastie. Je to preto, lebo som vždy myslel na zadné dvierka. Každému to radím, že keď sa mu darí, aby myslel na obdobie, keď sa mu nebude dariť, resp., keď tie príjmy budú menšie, nech neminie všetko, čo zarobí, ale nech si dve tretiny odloží,“ prezradil nám svoj recept na šetrenie. Následky pandémie už niekoľko mesiacov pociťujú i herci, moderátori či hudobníci. Niektorí z nich nezaháľali a zamestnali sa v rôznych odvetviach, aby si privyrobili. Veľká väčšina z nich však vyplakáva, že nemá žiadne úspory a nemajú z čoho platiť účty.

Oliver Andrásy je síce na dôchodku, no užíva si luxus. Zdroj: Facebook O.A.



Toto však rozhodne nie je prípad Olivera. Síce je už dva roky bez stáleho príjmu, keďže naposledy sa podieľal na výrobe relácie „Nikto nie je dokonalý“, no biedu rozhodne netrie. Nie je žiadnym tajomstvom, že býva v luxusnej trojpodlažnej vile pod Slavínom, aj s výťahom a v centre mesta dlhé roky prenajíma, podľa jeho slov veľký byt, v ktorom bývali rôzni diplomati. „Zistil som, že som konal múdro. Mohol som si kúpiť Maserati, kadečo možné, nebol by to problém, ale teraz by som asi mal problém. Nemám žiadne dlhy, žiadny úver. Mám aj povesť, že som lakomý, z toho to asi vzniklo. Nezmyselne som nerozhadzoval. Žil som pod svoje momentálne pomery v časoch, keď sa darilo, mohol som minúť oveľa viac, ale neminul som. Každému to radím,“ netají sa Oliver, ktorý v minulosti nemal núdzu o kráľovské honoráre a nerozumie, prečo si umelci nešetria.



„Celkom tomu nerozumiem, keď niekto dlhé roky zarába relatívne slušne a potom, keď pol roka nemá príjem, tak nemá z čoho žiť. Som celoživotný ako keby pravičiar a moja filozofia bola vždy taká, nikdy neminúť viac ako tretinu toho, čo som zarobil. A oplatilo sa mi to. Vždy môžete minúť hocikoľko, môžete si kúpiť také, hentaké auto, môžete ísť na dovolenku, to nie je problém. Mesačne môžete minúť tisíc euro, alebo aj stotisíc, ak chcete. Ja som to vždy mal tak, že som minul len tretinu, zvyšok som si odložil, alebo investoval do nehnuteľností,“ hovorí Oliver.

Čo by odkázal umelcom, ktorí vyplakávajú? „Do budúcnosti, keď sa im bude dariť, nech si dve tretiny príjmov odložia na covid v roku 2022,“ vtipkoval humorista, ktorý mimochodom nedávno prerobil luxusný byt v centre Bratislavy, na Zámockej ulici. „Prebrúsil som tam parkety, nalakoval a nainštaloval klímu do izieb. Toto bude čakať nových nájomcov,“ dodal.

