Dnes sa to KONČÍ: NAJ TRAPASY Očkovacej lotérie! Vreskoty do telefónu či výherkyňa s covidom

Hneď v prvej časti sa hralo až o 400-tisíc eur. Telefón zdvihla Zuzana z Prešova. No keďže program sledovala cez internet, heslo stále nevidela. ,,Neskoro mi to zobrazuje na internete, nemám televízor, mám len internet," vysvetľovala zúfala Prešovčanka. Tri sekundy po limite z nej vyhŕklo: ,,Zdravé Slovensko!" Žiaľ, neskoro a o závratnú výhru prišla.

Igor Matovič a Jaroslav Rezník na druhý deň prišli do Prešova za Zuzanou. Zdroj: RTVS

Premiéra veľkolepej šou Byť zdravý je výhra bola však plná trapasov! Vyžrebovaní šťastlivci nielenže nezdvíhali telefón, ale v niektorých prípadoch dokonca nestihli povedať heslo, vďaka ktorému by si prilepšili o státisíce eur! A Matej z Ružindola po výkrikoch moderátorov a obecenstva jednoducho zložil.

Hviezdou lotérie bol aj pán Edo. Keď mu zavolali, jeho reakcia všetkých šokovala. "Maľujem byt. Žiaľ, nepoviem vám heslo," reagoval. "To nemyslíte vážne! Skúšajte, zapínajte" hecovala ho Vera. "No, žiaľ nie," pokračoval Edo.

Eda vyžrebovala zdravotná sestra z Považskej Bystrice. Zdroj: RTVS

Keď vyžrebovali diváčku Dominiku, dvakrát mala obsadené. ,,S kým ste doteraz telefonovali?" opýtal sa Marcel. ,,S nikým,” reagovala. ,,No mali sme obsadzovací tón," opravil ju Marcel. ,,Noooo babka mi volala," priznala nesmelo. ,,Aha... nooooo! Neklam do telky sa hovorí!" vykríkol Forgáč.

Ďalšia dráma v očkovacej lotérii. Diváčke Dominike museli volať až trikrát. Zdroj: RTVS

Jeden z hostí dokonca raz vyžreboval diváčku s covidom. ,,Som doma s covidom. Ja som očkovaná a dostala som koronu. Ale už sa cítim dobre," povedala pani v priamom prenose.

Do štúdia prišla žrebovať aj Eva Pavlíková. Tá z osudia vytiahla pani Annu z Košíc. Tá zdvihla v poslednej sekunde. ,,Pozerám nejaké krimi," reagovala. Keď ju však vyzvali, aby povedala heslo, bolo iba počuť. ,,Prepni! Heslo potrebujem vedieť!" To však povedala, až keď na obrazovke dávno svietila nula, no výhru jej aj tak uznali.

Ministerstvo financií si stojím za tým, že pani Anna povedala heslo ešte v časovom limite. Zdroj: RTVS

Divákov zo začiatku hnevalo aj žrebovacie osudie. ,,Veľké žrebovacie osudie, premiešanie žrebov veľmi slabé, lístky sa hýbu iba zhora. Žrebujú vždy len z jednej malej časti osudia, ktorá sa dá otvoriť, vzdialené žreby od otvoru nemajú šancu," reagovala diváčka Mária. Po niekoľkých týždňoch našťastie žrebovacie osudie vymenili za veľký bubon, v ktorom sa lístky konečne poriadne premiešavali.

Mnoho vyžrebovaných Slovákov sa sťažovali aj na oneskorené výhry. „Po 25 dňoch mi prišla sms, že som vyhrala a výhra mi príde do 30 dní... čiže 25 + 30... 55 dní mám čakať na výhru,“ vyjadrila sa Milada. „Aj mne teraz prišla sms. Takže to nie je 30 dní, ale cca 60 dní.... Dobrý ‚odrb‘,“ ozvala sa aj pani Zuzana.