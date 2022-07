Telenovelu Divoký anjel diváci v minulosti sledovali ešte na STV. Teraz sa vracia, ale na televíziu Doma. „Po viac ako dvadsiatich rokoch od svojej premiéry sa na slovenské obrazovky vďaka televízii Doma vráti od 18. júla kultová argentínska telenovela Divoký anjel (Muñeca Brava),“ informovala už dávnejšie Markíza.

Milagros a Ivo Zdroj: tv markíza

„Nezabudnuteľný príbeh osudovej lásky, chudobnej, ale zato nespútanej a sebavedomej Milagros (Natalia Oreiro), ktorú vychovávali rehoľné sestry, a príťažlivého boháča Iva Di Carla (Facundo Arana), je plný vášne, nenávisti, ale aj dobrodružstva a svojského humoru,“ pripomenula stanica. Hlavným hrdinom vtedy zapožičali hlasy herci Vanda Ružičková a Stano Kráľ, ktorí teraz prijali pozvanie do Telerána a zaspomínali si na tie časy. „Ja som už celoživotná Milagros. Môžem nadabovať tisíc iných vecí, ale vždy mi ľudia povedia: Jeeeej, vy ste Oreiro! Ide to so mnou už 20 rokov,” priznala Vanda. 270 častí vtedy nadabovali približne za rok a pol.