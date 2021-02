Janku si istotne všetci pamätajú z Farmy. Už tam vyčnievala z davu hlavne pre svoj hurónsky smiech a divoké striptérske vystúpenia na stole. Teraz sa objavila v relácii Bez servítky a všetci diváci majú o divadlo opäť postarané.

V relácii Bez sevítky tento týždeň varí aj Jana Kállayová. Zdroj: tv joj

V nej sa neustále rehoce na plné kolo a zakaždým dáva do pozornosti svoj dekolt. Na začiatku týždňa jej do podprsenky vpadla časť jedla a o pár dní na to si na dekolt nacapila plátok z citróna a extrémne sa na tom zabávala. Niektorým fanúšikom šou už ide jej správanie poriadne na nervy, no iní sú na ňu zvyknutí a bavia sa spolu s ňou.

Mohlo by vás zaujímať: