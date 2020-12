Diváci RTVS sa v nedeľu večer opäť tešili, že si pozrú skvelý film v hlavnej úlohe so Zuzanou Kronerovou Baba z ľadu. Po odvysielaní však ostali aj tentoraz znechutení a nahnevaní.

V roku 2018, keď RTVS vysielala premiéru filmu Baba z ľadu, ju televízia pustila s tvrdou cenzúrou. Kľúčovou scénou filmu je totiž erotická pasáž Kronerovej a Nového, za čo dostala herečka veľkú poklonu a uznanie, že si na takéto niečo trúfla aj vo svojom veku. No RTVS vtedy práve tieto zábery neodvysielala!

Televízia teraz v novembri divákom ponúkla minisériu s názvom Herec, kde bez problémov zaradila aj homosexuálne scény a sex dvoch mužov. Možno aj preto si fanúšikovia filmu Baba z ľadu mysleli, že po tomto si v nedeľu konečne svoj obľúbený film pozrú v originálnej verzii. Aj teraz však ostali sklamaní.

Zuzana Kronerová musela prekonať sama seba, aby si mohla zahrať titulnú rolu vo filme Baba z ľadu. Zdroj: Archív



,,A opäť cenzurovaná verzia? To sa mi azda zdá. Máte divákov za nesvojprávnych? Tu ide predsa o autorskú licenciu a princíp. Veľmi ste ma sklamali. Ideme sa tváriť, že seniori nemajú sex. Smutné je to na tomto Slovensku,“ ozval sa divák Miki. ,,Samozrejme, scenzurovaná posteľná scéna, aby to ochrancov tradičnej rodiny nepohoršilo,“ pridal sa Juraj. ,,Vystrihnúť takú peknú scénu je pokrytectvo,“ zhodnotila Karolína.