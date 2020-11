Divákov ešte minulý rok poriadne nahnevala scéna Lukyho a Dorky, ako sa zbližovali, bozkávali či hladkali v posteli. Tu sa to však neskončilo. Tínedžeri zašli oveľa ďalej. Vyskúšali si posteľné, resp. gaučové scény zachytávajúce intímny pomer. Po sexe prišlo dokonca aj hodnotenie: „Ako sa ti to páčilo?“ zisťoval Luky. „Bolo to super,“odpovedala vtedy Dorka.

Alexova milenka Sabina. Zdroj: tv markíza

Už vtedy fanúšikovia reagovali, že scény sú prehnané a nehodia sa do seriálu, ktorý sledujú aj deti. No najnovšie prišla scénka Dominika a Niny a rovnako ako pri predchádzajúcej dvojici, diváci opäť zúria. „Nič v zlom, ale seriál sledujú aj deti. Keď už máte v krúžku 12-ku a myslím si, že takáto scéna nie je vhodná ani pre tie 12-ročné deti, najskôr od 15, no aj tak. Chápem, že rodičia v skutočnosti riešia aj takéto problémy, no do seriálu to akosi nezapadá.“„Táto časť ma veľmi sklamala a nahnevala. Čo to učia deti? Aj od 12 rokov sa nepatrí ukazovať deťom, na čo majú ešte čas. A seriál pozerajú i 6-ročné deti. Vrchol všetkého,“reagovali šokovaní fanúšikovia. No našli sa aj takí, ktorých to toľko nepohoršilo. "Čudovali by ste sa, čo všetko už vedia 12 ročné deti. Myslím, že scéna dvoch teenagerov, ktorí sú oblečení na posteli a cítia sa trápne im neublíži," napísala fanúšička.

