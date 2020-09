Povedali by ste niekedy, že na niečo také, ako vystupovanie v kostýme Pandy, by sa dal nahovoriť drsný bojovník MMA? A predsa!

Diváci ostali po nedeľnej Zlatej maske poriadne prekvapení. V kostýme Pandy sa skrýval český bitkár Karlos Vémola. Diváci pritom tipovali, že by to mohol byť Rytmus, Kali alebo Tomáš Matonoha. Jiřina Bohdalová si dokonca myslela, že pod maskou sa ukrýva Sajfa. ,,Nikto ho už nebude brať vážne no ," smiali sa diváci. ,,Robila som si srandu, že to bude nejaký fighter alebo niekto z oktagonu/mma... a bol!" napísala ďalšia diváčka.

V maske Pandy sa skrýval MMA bojovník Karlos Vémola. Zdroj: tv joj

Okolo bojovník MMA bolo len nedávno poriadne rušno. So Slovenkou Lelou Ceterovou (30) v auguste oznámili rozchod. Blondína mu totiž prišla na neveru a vzťah sa rozhodla ukončiť. Dokonca sa z Prahy sťahuje naspäť na Slovensko. „Sklamala ma Karlosova nevera, pretrvávala medzi nami kríza, preto som odcestovala do Bratislavy, kde som si pripravila potrebné záležitosti na sťahovanie. Tomu zabránil covid, z ktorého se musíme vyliečiť. A potom odchádzame,“napísala koncom augusta kráska.

