Do kostýmov Santu sa obliekli moderátori Andrej Bičan, Martin Nikodým a herci Dávid Hartl, Dárius Koči a Juraj Loj. Všetci spoločne zaspievali hit Christmas is all Around a vychutnali si aj sexi tanečnice. Na konci však všetci odhodili červené plášte a ostali iba v trenírkach. Jediný, ktorý nechcel Slovensku ukázať svoje brucho, bol Martin Nikodým. Ten si nechal tielko s potlačou Marilyn Monroe.

Bičan, Koči, Hartl, Nikodým a Loj ako Santovia. Zdroj: Peter Zakovic

A keď sa pozriete na pánov, tielka si mohli radšej nechať aj Bičan či Koči, ktorým korona na forme určite nepridala. Kto však prekvapil vyrysovaným bruchom a tehličkami, bol Hartl. Na toho bola radosť pozerať.

