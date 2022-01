Šou Survivor je obľúbená po celom svete. Diváci s napätím sledujú, ako si súťažiaci pomaly zvykajú na život v divočine, ako si stavajú z dreva a dostupných zdrojov prístrešky, učia sa zakladať oheň, lovia ryby a vyrábajú rôzne nástroje. Všetci sú rozdelení do dvoch kmeňov, ktoré medzi sebou bojujú v namáhavých hrách. Kmeň, ktorý prehrá, si následne na kmeňovej rade volí svoj najslabší článok. Jednotlivec, ktorý si predtým vybojoval imunitu, určí potom ešte jedného a táto dvojica zabojuje o postup.

Súťažiace z tímu ,,obyčajných ľudí" to pochopili. Do kufra si zbalili športové plavky a šortky. Celebritné krásky sa museli ukázať... Zdroj: tv markíza

Pred takými namáhavými činnosťami si takmer všetci nahádzali do kufra pohodlné a praktické oblečenie, keďže vedeli, aké podmienky ich čakajú. A to platí aj o plavkách. Viaceré ženy pred odletom pochopili, že brať si so sebou sexi bikiny nemá zmysel, pretože sa im bude oveľa lepšie bojovať v športových plavkách. To však nie je prípad 14-násobnej šampiónky v karate Veroniky Havlik či víťazky Farmy Xénie Gregušovej. Tie si na seba natiahli sexi „tangáče“, a keď súťažili, divákom sa naskytol úchvatný pohľad. Ich holé zadky na kamere! ,,Slečnám by mal niekto povedať, že to nie je súťaž vystrčených prdelí!" odkázali im diváci.