Diváci neváhali a okamžite toto video poslali obľúbenej stránke Zomri na Instagrame. ,,Vodná nádrž Domaša má vo svojich vodách nového živočícha," zahlásil pred reportážou Sarnovský. ,,Odkryl ho výrazný pokles hladiny. Na pevných častiach, ako sú napríklad kamene, sa posledné roky objavuje lastnúrnik, známy ako kopýtko prirastené," pokračovala Belányová, ktorú už po tejto vete bralo do smiechu. ,,Sú to lastúrniky, ktoré len tak z povrchu čohokoľvek nedokážete odlepiť," začal sa smiať aj Sarnovský. ,,Dokážu síce čistiť vodu, ale keď sa dostanú do potrubia, sú schopné ho upchať," dodal a Andrea v tom momente vybuchla do obrovského rehotu.

Čo ich tak rozosmialo? Zdroj: tv joj

,,Kopýtko prirastené je iný level," smiali sa diváci. Niektorí však nechápali, čo ich tak veľmi pobavilo. ,,Na čom sa rehocú? Čo je na tom vtipné?" napísal Viktor. ,,Na tom názve, na tom, ako sa prebreptol, na tom, ako zvýraznil slovo upchať," reagovali ďalší.

Prečítajte si tiež: