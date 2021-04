Príbeh Terezy a Milana sa skončil nateraz happy endom. Zaľúbenci odleteli na svadobnú cestu na Maldivy, kde si užívajú romantiku. No viacerí diváci to až tak ružovo nevidia.

Milan sa do Terezy bezhlavo zamiloval vo chvíli, keď jej robil v Prahe fitness trénera. Budúca nevesta chcela totiž schudnúť do svadobných šiat. On sa však rozhodol, že osud vezme do vlastných rúk a jej svadbu s pánom neznámym prekazí. A podarilo. Pred oltárom stál nakoniec on. A hoci bola Tereza zo začiatku v šoku, stačila hodinka a do sexi Čecha sa zamilovala. Ako sama priznala, od začiaktu sa jej veľmi páčil, no neverila, že ona by mohla byť jeho typ.

Tereza a Milan si užili svadobnú cestu na Maldivách. Zdroj: tv markíza

Čo sa týka Milana, diváci sa od začiatku rozdelili na dva tábory. Jedna skupinka mu držala palce a rozplývala sa nad jeho romantikou, no tá druhá to považovala za akýsi fanatizmus. A Milan im to potvrdil aj na ich svadobnej ceste. Keď sa totiž pýtal Terezy, či by sa na romantických Maldivách vedela zamilovať do ženícha, ktorého jej spočiatku vybrali, z jej odpovede vôbec nebol nadšený. ,,Keby sme si boli sympatickí, páčil by sa mi a boli by sme na tak nádhernom mieste, možno by som sa aj zamilovala," odpovedala mu Tereza. Milan sa však zatváril poriadne rozladene.

,,Podľa mňa on je chorobne žiarlivý!" napísala diváčka. ,,Mám z neho taký pocit, že keby ho odmietla, on bude ten typ chlapa, čo jej nedá pokoj, bude ju bombardovať, vyklopávať, škriabať na dvere," pridala sa ďalšia. ,,Keď sa bavili o tom, kto mal byť namiesto neho, pohľad ho prezradil," napísala ďalšia diváčka Miriam. ,,Zničí ju žiarlivosťou, mala by od neho utekať," písali ďalšie. A aký máte z neho pocit vy?

