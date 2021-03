Herec Andy Hryc († 71) zomrel koncom januára po dlhom a statočnom boji so zákernou rakovinou. Jeho poslednou hereckou rolou bola postava kováča v jojkárskom seriáli Slovania. A práve dnes ho diváci v deji konečne prvýkrát uvidia.

Jojkárska novinka odštartovala minulý týždeň. V dnešnej časti diváci uvidia, ako sa Drahe podarí zakrvaveného cudzinca, ktorého hrá Juraj Loj, priviesť k životu, no ten si nevie spomenúť na to, kým je a čo sa mu stalo. Radúz (Tomáš Maštalír) po vražde svojho otca a brata zatiaľ v susednom hradisku upevňuje svoju moc.

Seriál Slovania. Zdroj: archív

Dnes sa však divákom konečne predstaví nová postava, a to kováč Horan. Je to milujúci otec a žije vo Veľkom stole. Má na svete jedinú dcéru Desanu, ktorú sa snaží ochrániť od všetkého zlého, čo mladú ženu môže stretnúť. Úlohu stvárnil práve už zosnulý Andy Hryc († 71). Je to jeho posledná seriálová úloha, keďže odkedy mu v apríli minulého roka diagnostikovali akútnu leukémiu, herec bol v nemocnici a neskôr už iba doma. Žiaľ, tento rok v januári svoj boj prehral. Diváci si ho dnes večer na JOJ-ke opäť pripomenú.