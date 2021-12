Otázka Evelyn v poslednej disciplíne znela nasledovne: ,,Koľko kilogramov bronzu ste použili na zvon?" Možnosti boli 30 kg, 35 kg alebo 40 kg. Dávid tipol 30 kg, Eva 40 kg a Mesut 35 kg. Následne Evelyn oznámila, že správnu odpoveď má Mesut a stáva sa víťazom celej Farmy 13. No už po pár minútach sa začali ozývať pobúrení diváci. ,,V 57. časti v 44. minúte bolo spomenuté, že zvon je vyrobený zo 40 kg bronzu! Takže Eva odpovedala správne. Tak ako to teda je?" spytovali sa viacerí. ,,Zvon vážil 40 kg a Mesut si tipol 35! Jedine, že by 5 kg z neho odhrýzol po večeroch somár Igor. Potom by to sedelo," rozčuľovali sa diváci. ,,Zvon mal 35 kg a srdce zvonu 5 kg," obhajovali Mesuta jeho priaznivci. ,,Tým pádom bola otázka položená zle! Evelyn sa mala opýtať, koľko kg sa použilo na zvon bez jeho srdca. Keď sa totiž povie zvon, každý ho berie ako celok, aj s jeho lietajúcim srdcom!" pribúdali komentáre.

Víťazom Farmy 13 sa stal Mesut. Zdroj: EMIL VAŠKO

A toto presne povedal Martin farmárom v čase, keď zvon vyrábali. ,,Teraz farmári vyberieme ten koks, ktorý pláva na povrchu roztopeného bronzu. A tak isto si musíme povyberať okolo tie uhlíky, aby sme kliešťami mohli ten téglik, kde je 40 kg bronzu, uchopiť a vytiahnuť von." Tak aká je pravda? "My sme na výrobu zvona dali roztaviť 40 kg bronzu. Ten zvon mal ale veľkosť 35, to sa robí podľa formy, ktorá je presne na 35 kg bronzu. My sme z tých 40 kg použili iba 35 kg na odliatie bronzu a tých 5 nám ostalo. Niečo sa šuplo tam na zem a niečo sa dávalo ešte to takej malej nádobky. V tom je celá záhada. Farmári vedeli, že zvon má 35 kg, to nebola tajná informácia, akurát, že v tej panike, v tom strese, si to niektorí neuvedomili, no Mesut áno a vyťažil z toho," reagoval Martin.

,,Niečo som aj tipoval, ale šťastie patrí pripraveným. Tá posledná otázka bola tiež tip, lebo keď odlievali zvon, bol som týždeň zavretý na zvonici," povedal nám Mesut po jeho víťazstve.