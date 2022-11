Napriek tomu, že Mórová žije single život už poriadne dlho, presne vie, čo nemôže chýbať vo fungujúcom vzťahu. „Také to iskrenie, chémia a láska, to nesmie chýbať vo vzťahu,” prezradila Mórová pre jojkársky Top Star. „Myslím si, že dvaja, keď sú manželia, človek by sa, ako hovorí mama mojej dobrej kamarátky Ľubice Čekovskej, nemal usalašiť v tom manželstve. No keď sa už usalaší, muži začnú priberať, ženy sa prestanú o seba starať,” hovorí. A najväčším zabijakom harmonického vzťahu je podľa nej nuda.

Diana v Česko slovensko má talent asistuje egyptskému fakírovi. Zdroj: TV JOJ

„Potom to začne byť také fádne a nudné a to nechceme. Teda ja by som to určite nechcela. Preto si myslím, že niektoré vzťahy sa končia, lebo tí dvaja si už nemajú čo povedať. Prestanú sa doberať, priťahovať, lebo je tam nuda. Ale to je ich nuda,” dodala.

Prečítajte si tiež: