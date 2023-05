S Tomášom Maštalírom účinkujete v novom seriáli JOJ-ky Tomáš a Diana. Čím vás oslovila táto ponuka? Prešli ste kastingom či rovno určili vás dvoch, že budete hlavní hrdinovia?

– Áno, prebehol kasting. Keď som videla verziu tohto seriálu v Srbsku, pripadalo mi to veľmi vtipné a zaujímavé. Sú to scénky maximálne po dvoch minútach, nemá to žiadny strih, číže keď sa pomýlite v poslednej vete, musí sa to celé opakovať. Potom ma presvedčil scenár, lebo bol vtipný. Nakoniec nás na kastingu vybrali oboch.

Diana Mórová. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Obaja ste dobrí komediálni herci, čiže toto je asi rola šitá na mieru pre vás.

– Na tej kamere to vyzerá inak. V divadle musíte hrať aj pre 20. rad v hľadisku, čiže veľké gestá atď… Pred kamerou, ktorá je veľmi citlivá, je to iná práca. Museli sme vytvoriť humor, ktorý je vtipný 20-ročným divákom, ale aj tým starším. Nie je to ľahké a ešte aj zahrať vtip, ktorý nikoho neuráža a je uveriteľný. Snažili sme sa, aby to bolo také naozajstné.

Riešite vzťahové veci z bežného života, čo sa naozaj dejú medzi partnermi...

– Áno, každý sa tam nájde, na- ozaj, aj 20-roční ľudia. Napríklad je tam scénka, že muž sa má dovtípiť, čo má kúpiť v obchode. No on sa to nikdy nedovtípi (smiech). Každá scénka sa končí zmierlivo.

Držali ste sa presne scenára, či tam máte aj improvizačné prvky?

– Scenár je daný. Niekedy sme si ku koncu niečo sami dodali, Tomáš ma potiahol za vlasy, robil „srandičky“. Buď to nechali, alebo to vystrihli. Niekedy sme tam vložili aj niečo svoje.

Tomáš a Diana v novom sitkome Tv JOJ. Zdroj: TV JOJ

S Tomášom spolu hrávate v divadle. V seriáli ste sa stretli prvýkrát? Ako sa vám nakrúcalo?

– Áno. Je to vždy iné. Pred kamerou hráte intímnejšie. Musí to byť naozajstné. Ale tým, že sa poznáme, aj s režisérom Miškom Vajdičkom, tak tvoríme akoby v obývačke, niečo menšie. Pre nás bolo veľmi dôležité, aby to naozaj vyzeralo tak, že sa máme radi. Aby to bolo vtipné, aby to iskrilo, aby to bolo uveriteľné. A nájsť to „normálne“ je veľmi ťažké.

Nevybrali vás na kastingu aj preto, že ste kedysi v súkromí tvorili pár?

– Možno tvorcovia mysleli aj na to, že to bude preto zaujímavejšie. Brali sme to z profesionálneho hľadiska. Pomohlo nám to možno v tom, že sme v intímnych scénkach neboli ostýchaví. Práveže sme išli do väčších detailov, aby to bolo uveriteľné, nehanbila som sa pred Tomášom, ani on sa nehanbil predo mnou. Keď točíte posteľové scény, máte tam okolo seba 15 ľudí, zvukár je nad vami, nie je tam žiadne uvoľnenie. Sústredili sme sa len na to, aby to bolo dobré a vtipné.

Tomáš a Diana v novom seriáli Zdroj: TV JOJ

Spomínate posteľové scénky. Čiže diváci uvidia expartnerov aj v tejto polohe?

– Televízia nemôže ukázať úplne nahé telá, ale boli sme aj polonahí. Vždy je to však kultivovane prekryté.

Ako sa vám točili tieto scénky s vaším ex?

– Dobre (smiech). Máme dobrý vzťah. Tomáš mi robil stále zle, ale tak vtipne. Bol korektný. Raz, keď sme mali posteľovú scénu, bolo mi vidieť niečo, čo nemohlo byť vidieť, tak ma prekryl. Bol veľmi ohľaduplný.

V ktorých rokoch ste spolu randili?

– Začali sme spolu chodiť v roku 1999, rozišli sme sa v 2004. Päť rokov sme boli spolu. On bol vtedy ešte študent. Všetci mi vtedy hovorili: Ježiš, ty chodíš so študentom? A pozrite, aký inteligentný a šikovný talentovaný muž z neho vyrástol (smiech). Vtedy boli iné časy. Novinári nás spolu ani nikdy neodfotili. Neboli sociálne siete… S kým chodí Mórová? To nikto vtedy nevedel (smiech).

