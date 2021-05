Vyznať sa v spleti zákonov, nariadení či vyhlášok vôbec nie je jednoduché. Moderátorka Helena Tomková bude spolu s odborníkmi hľadať odpovede na otázky zo sveta peňazí. „Divákom prinesieme praktické rady a návody, napríklad pre čerstvých absolventov vysokých škôl, ktorí sa chcú dobre postarať o svoje budúce zárobky, ale aj pre celé rodiny. Venovať sa budeme aj tým, ktorí majú drobné biznisy, poradíme i malým podnikateľom a verím, že aj vďaka našim radám sa budú lepšie orientovať vo finančných otázkach,“ priblížila obsah novej relácie Tomková, ktorá už dnes v štúdiu privíta aj Dianu Mórovú. Čo herečke pomohlo zvládnuť náročnú pandemickú situáciu? Divadlá sú už mesiace zavreté a dlho boli obmedzené aj natáčania seriálov či rôznych šou.

„Moja mama ma vždy učila, že si musíš nechať zadné vrátka. Niečo nasporené, lebo sa môže hocičo stať, čo sa aj teraz stalo. Mne nikto nepomôže. Som sama žena na jedno dieťa a musím myslieť na to, že mám hypotéku, že musím niečo kúpiť, niekam sa odviesť a starať a o mamu,” prezradila herečka v relácii. “Je dobré, keď si človek nájde inú prácu ako predtým robil a tým dokáže napríklad aj niekomu pomôcť. Čítala som, že niekto sa vysmieval, že niekto roznáša pizzu. Neviem teraz či to bol herec alebo speváčka a ja im hovorím, no a čo. Dôležité je, že si v tej situácii dokážeme pomôcť v akomkoľvek odvetví. Či je to rozvoz pizze alebo práca v kuchyni, je to jedno. Dôležité je, že robíme nejakú činnosť, ktorou pomáhame a ja si myslím, že je to to najdôležitejšie. Chcem vám popriať všetko dobré, držte sa. A keď je vám naozaj veľmi ťažko s tými deťmi, tak sa treba prejsť do prírody, najmä keď je pekné počasie, alebo si pustíte nejaký pekný film, kde sú pekní ľudia a kde je veľa lásky. Ja to tak napríklad robím a veľmi to pomáha,” dodala. Reláciu RTVS Peniaze uvidíte dnes večer o 22:25 na Jednotke.