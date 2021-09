Mórová s Jandovou sa už dnes večer opäť predstavia v Česko Slovensko má talent. Nedávno ich česká redaktorka spovedala v bonusom videu na webe Primy, kde odhalili intímny život. „Môj prvý francúzsky bozk? To viem presne. Bola som v tábore, mala som 12 rokov a bol to Nemec,” zahlásila Mórová.

Diana Mórová to na pódiu roztočila až príliš. Zdroj: TV JOJ

„V Grécku, volal sa Dimitrij a povedal mi, ako sa krásne bozkávam, že kto ma to naučil,” smiala sa Jandová. Obe dámy dostali aj otázku o prvom sexe. „No, to nepoviem,” zahlásila Diana. „Ja to pokojne poviem,” doplnila ju Marta. „Mala som ho neskoro,” priznala sa Jandová. A Diana presne opačne. „Bolo to skoro. Je lepšie s tým začať skôr,” vtipkovala.

