Dej filmu sa odohrá ešte v pionierskom tábore. No deti ďaleko silnejšie ako nezáživné hry a školenie priťahuje neďaleký domček pri zrušenej trati, kde trávi dovolenku dvojica svojráznych majiteľov. A tými sú Milan Lasica a Július Satinský. Deti si ich obľúbenia a všetok voľný čas trávia práve u nich. Okrem ostrieľanej hereckej dvojice sa vo filme predstaví aj mladučký Maťo Landl alias Lapka.

Matej Landl ako Lapka. Zdroj: archív

Husté hnedé vlasy výrazne obočie boli jeho výraznými poznavacími črtami. Od roku 1978 kedy si zahral s hereckými esami sa Landlovi darilo aj dalej. Syn herečky Evy Landlovej a krasokorčuliarskeho trénera Františka Landla rozbehol slušnú kariéru. Síce od natáčania detských filmov zmužnel, zaguľatil sa a prišiel o vlasy, stále je to on. Hráva aktívne vo filmoch či seriáloch a v dnešnej dobe je veľmi obľúbená jeho postava Bystra z Hornej Dolnej. Je niekoľko rokov šťastne ženatý a má tri deti.

Matej Landl alias Bystro. Zdroj: Tv Markíza

Iný osud postihol jeho filmovú kamarátku Katku Zatovičovú, ktorá si zahrala Pampelišku.

Bývalá detská hviezda Katarína Zatovičová sa narodila v roku 1964 v Bratislave. Keď stála pred kamerou po prvý raz, mala iba šesť rokov. Účinkovala vo viacerých filmoch po boku známych hereckých osobností, ako napríklad s Evou Krížikovou. Bola jedna z najväčších hereckých hviezd na konci 70-tých rokov. V roku 1975 ju český režisér Radim Cvrček obsadil do detského seriálu Leto s Katkou. Všetci jej predpovedali hereckú budúcnosť.

Veselá a bezprostredná. Katka Zatovičová. Zdroj: Leto s Katkou/reprofoto

„Po gymnáziu som chcela študovať herectvo v Bratislave, skúšky som urobila, ale nezobrali ma. Bolo mi to ľúto, ale skúšala som šťastie inde. Prijali ma na bábkoherectvo do Prahy, ale napokon ma to v roku 1989 zavialo späť na Slovensko, do divadla v Martine,“ spomína Katka pred rokmi v médiach, ktorá po troch rokoch prišla nato, že profesia nie je pre mňa. Po neuspechu na Slovensku sa vrátila do Prahy, ale už nie na javisko ani pred kamery, ale do liečiteľského centra, kde sa venovali alternatívnym spôsobom liečenia. Vždy ju totiž zaujímal pohľad rôznych filozofií a rôznych náboženstiev na život a na svet. V Prahe už dlhé roky vedie A-centrum zamerané na vedomú a aktívnu prípravu na materstvo a rodičovstvo. Je mamou syna Šimona, no bez partnera.

