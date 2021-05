V Tvojej MINI tvári v nedeľu zahviezdi aj syn Janky Bugalovej Daňovej a hudobníka Štefana Bugalu Števko. Ten sa premení na Bruna Marsa a na začiatku predvedie aj perfektnú hru na bicích, ktorú má v génoch po svojom ocinovi. Hudobný talent však nezdedil len po svojich rodičoch. Štefan Bugala je totiž pravnukom slávneho hudobného skladateľa, prezývaného aj „slovenský Schubert“, Mikuláša Schneidera-Trnavského.

Števko s maminou Jankou. Zdroj: tv markíza

,,Rodinné povedomie o Mikulášovi Schneidrovi-Trnavskom je v našej rodine stále prítomné. V múzeu pri bazilike nájdeme jeho osobné veci, ale čo mám odložené, sú krásne staré čisté notové papiere. Dokonca sú na nich pradedom vypísané aj husľové kľúče. Keď sú sviatky, spolu doma muzicírujeme,” priznal pre portál trnava.sk Štefan Bugala, ktorý má veľký sen. ,,Môj prastarý otec Mikuláš Schneider-Trnavský písal omše a mnohé z nich má nedokončené. Mojou ambíciou je niektoré tieto omše dopísať. Veľmi rád by som sa aj takto symbolicky spolupodieľal na dotvorení jeho diela. Dúfam, že to raz vyjde,” dodal o svojom prastarom otcovi.

Hudobník a uznávaný bubeník Štefan Bugala. Zdroj: tv markíza

Mikuláš Schneider–Trnavský je tvorcom slovenskej koncertnej piesne a významným autorom pôvodnej slovenskej cirkevnej hudby. Vo svojom období bol rešpektovaným a najpopulárnejším slovenským skladateľom najmä vďaka piesňam, z ktorých mnohé zľudoveli (Keby som bol vtáčkom, Ružičky a pod.). Pozná aj Števko svojho slávneho prapradeda? ,,Samozrejme, že pozná. Isto nejaké hudobné gény preskočili aj na prapravnuka Števka. Je to do istej miery aj zodpovednosť, ako naloží s hudobným talentom, ktorý doslal do vienka. Vo svojich desiatich rokoch si Števko určité veci uvedomuje, ale myslím, že opravdivá hrdosť príde vtedy, keď bližšie spozná celú jedinečnú a neopakovateľnú hudobnú tvorbu svojho praprastarého otca. Zatiaľ má vo svojom speváckom repertoári jeho pieseň Keby som bol vtáčkom, ktorú Schneider – Trnavský nádherne zhudobnil na text Ferka Urbánka a ktorá zľudovela. Verím, že časom pribudnú aj ďalšie,” priznala hrdá mamina.

