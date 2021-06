Už dnes sa fanúšikovia Šafránkovej (†68) verejne rozlúčia so zosnulou herečkou v Kostole svätej Anežky v Prahe. Od 10.00 do 14. hodiny bude možné položiť kvety alebo sa zapísať do kondolenčnej knihy. Od 16. hodiny sa potom začne omša pre rodinu a najbližších priateľov. Ľudia to budú môcť sledovať na veľkoplošných obrazovkách pred kostolom. Omšu z miesta, kam herečka 30 rokov pravidelne chodila, bude naživo vysielať Česká televízia. Obľúbená Popoluška následne nájde miesto posledného odpočinku na rodnej Morave.

Posledné úpravy schodov pred Kostolom sv. Anežky, kde prebehne rozlúčka s Popelkou. Zdroj: Blesk

Nám sa podarilo zistiť, že v deň rozlúčky jej nad rakvou zaznie pesnička z kultovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku – „Kdepak ty ptáčku hnízdo máš” v podaní Karla Gotta († 80). Ešte deň pred pohrebom sa šuškalo, že na jej rozlúčke bude zrejme chýbať blízky kamarát Jan Kačer. Tomu v pondelok zomrela milovaná manželka Nina Divíšková († 84), ktorá zrejme nezvládla žiaľ za Libuškou a celé dni iba plakala, čím sa jej ešte viac narušilo jej podlomené zdravie.

„Pochopíme, keď nebude môcť prísť. Je to veľmi smutné,“ povedala denníku Aha! sestra Šafránkovej Miroslava. Podľa informácií blesk.cz sa však Kačer napokon na rozlúčku dostaví. Šafránkovej manžel Josef Abrhám a Jan Kačer, ktorí sú veľkí kamaráti, sa stali vdovcami iba 12 dní za sebou. Či sa na pohreb príde vdovec po Šafránkovej Josef Abrhám, bolo štvrtok zatiaľ neisté. Odchod milovanej manželky totiž znáša veľmi zle a okrem toho už dlhšie má zdravotné problémy. Na rozlúčku okrem mnohých Nemcov mieria aj jej fanúšikovia zo Slovenska či Rakúska.