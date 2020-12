Informácia o jeho náhlej smrti obletela Slovensko v pondelok večer. Krátko na to zverejnila jeho kolegyňa zo seriálu Horná Dolná Petra Polnišová smutný status: "Milý moj Števko, budeš nám veľmi chýbať. Prosím, odpočívaj tam hore v pokoji," napísala na Facebook. Pre TASR správu o jeho úmrtí potvrdila Ingrid Fašiangová, generálna riaditeľka bratislavského Divadla Nová scéna, kde herec pôsobil. Fašiangová ďalej uviedla, že príčina Kožkovej smrti ešte nie je známa. "V rámci divadla vieme, že bol pozitívny na ochorenie COVID-19, vo štvrtok bol na testoch, mal ťažký priebeh choroby," poznamenala. Podľa našich informácií mal však aj vážne problémy so srdcom, čo sa mu malo stať osudným.

Herec Štefan Kožka je už v umeleckom nebi. Zdroj: tv markíza

Štefan Kožka ešte donedávna aktívne hral v Divadle Nová scéna a v pondelok večer sa mal objaviť aj v repríze muzikálu Iago ako postava senátora Bradyho. Predstavenie sa však pre koronu zrušilo. "S ľútosťou oznamujeme divákom a fanúšikom, že sme z dôvodu karantény protagonistu predstavenia museli zrušiť predstavenie IAGO," píše sa na stránke Novej scény. Ako nám však prezradil náš zdroj, pred približne dvomi týždňami začal Kožka posielať kolegom šokujúce správy na WhatsAppe. ,,Písal, že má koronu, cíti sa veľmi zle a už chce byť tam hore," prezradil nám zdroj.

Štefan Kožka so svojou hereckou kolegyňou Martou Sládečkovou. Zdroj: archív

,,Napriek týmto správam ho odrazu herci zbadali v divadelnom bufete. Keď ho upozornili, že musí odísť, pretože sám povedal, že si myslí, že má koronu, zahlásil, že to nie je isté, lebo ešte nemá výsledky testov, ale všetky príznaky tomu nasvedčujú. Na druhý deň (minulý týždeň v stredu, pozn.red.) sa však opäť objavil v bufete divadla Nová scéna. Dokonca bez rúška. Vtedy už zasiahli kompetentní, že musí ihneď odísť. Herec povedal, že tam stratil mobil a išiel ho hľadať. Na všetkých však pôsobil veľmi čudným dojmom, nevyzeral vôbec dobre, pôsobil unavene a strhane," pokračoval náš zdroj. Herec bol napokon na testoch vo štvrtok a výsledky boli pozitívne. ,,Teraz všetci tí, čo s ním boli v kontakte, musia ísť okamžite na testy. Podľa všetkého sa však nakazil počas natáčania seriálu," dodal zdroj. Predstavenia, v ktorých Kožka hral, tak bude musieť divadlo narýchlo meniť a neskôr preobsadiť, no v aktuálnej situácii, keďže je pandémia, to až taký problém pre Novú scénu nebude. Redakcia Topky dokonca disponuje videom, ktoré nahral Štefan Kožka z postele pár dní pred smrťou. „Ahojte, som Štefan, mám 66 rokov a mám Covid. Nie, nerobím si srandu, vážení, je to naozaj vážne, lebo za posledné štyri dni som zažil toľko bolesti, že som mal chuť to všetko skončiť. Prosil som Pána Boha a všetkých svätých, nech ma už konečne zoberú z tohto sveta. Vykašľali sa na mňa. Asi so mnou majú ešte iné zámery,” prihováral sa známym. Ako ďalej Topky uvádzajú, zo svojich príznakov spomenul bolesti na pľúcach a neustály kašeľ, ktorý mu bránil sa dobre vyspať. Video nakrúcal v čase, keď sa chystal o pár dní podstúpiť ďalší test. „Ak sa mi nerozpadnú pľúca, tak sa vidíme,” uviedol na záver.

Herec sa minulý rok presťahoval do maďarskej dediny Rajka, kde žil celkom sám. V jeho dome ho našiel jeho slovenský sused. ,,Je to pravda, našiel ho sused v pondelok okolo obeda. Ležal doma. Jeho známy do domu vošiel preto, lebo ho už pár dní nevidel a mal zlý pocit a obavy,” prezradil nám náš zdroj s tým, že zatiaľ sa nevie, ako dlho v dome mŕtvy ležal.



