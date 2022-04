Slovenskom len nedávno otriasla beštiálna vražda 39-ročnej Agáty z Budče. O to hrozivejší je fakt, že mladú mamičku len 7-ročnej Vanesky mal mimoriadne chladnokrvným spôsobom zavraždiť jej vlastný manžel Štefan Katrenič (46), ktorý sa momentálne nachádza vo väzobnej cele. Za úkladnú vraždu vlastnej manželky mu hrozí doživotie. Redakcia zregionu.sk má k dispozícii anonymizované uznesenie, v ktorom sú popísané detaily likvidácie Agátinych pozostatkov tak, ako ich opísal obvinený Agátin manžel. Upozorňujeme, že nasledujúce riadky nie sú vhodné pre slabšie povahy.

Redakcia zregionu.sk má k dispozícii anonymizované uznesenie, v ktorom sú popísané detaily likvidácie Agátinych pozostatkov tak, ako ich opísal obvinený Agátin manžel. Urobil tak krátko po zadržaní. Neskôr však svoju výpoveď zmenil. K beštiálnemu činu malo dôjsť 10. marca vo večerných hodinách. Skonať mala podľa uznesenia o vznesení obvinenia rukami vlastného manžela. Štefana Katreniča obvineného z úkladnej vraždy poslal Okresný súd v Banskej Bystrici do väzby len päť dní po beštiálnom čine.

Telo Agáty sa zrejme vyšetrovateľom nikdy nepodarí identifikovať. Zdroj: minv.sk

V štvorstranovom uznesení, ktoré má k dispozícii spomínaná redakcia, Štefan Katrenič vypovedal, že vo štvrtok, 10. marca vo večerných hodinách došlo medzi ním a jeho manželkou k hádke. Pri tejto hádke do seba vzájomne strčili. Katrenič si pri tom odrel pravé stehno, „Zo zápisnice o prehliadke tela bolo zistené, že obvinený mal na prednej ploche pravého predkolenia chrastu, dvojito konturovanú s rozmermi 3 x 1,5 cm,“ stojí v uznesení s tým, že jeho manželka Agáta po útoku padla na zem. Keď dopadla na chrbát, Katrenič ju podľa spisu chytil pod krk oboma rukami a držal až pokým sa prestala hýbať. Keď telo mladej ženy prestalo klásť akýkoľvek odpor, tak ju podľa vlastnej výpovede odtiahol do kúpeľne. Nasledujúci opis je horší, ako z brutálneho hororu.

„Priniesol fóliu a telo manželky začal rezať. Katrenič si na porciovanie bezvládneho tela svojej ženy údajne najprv zobral kuchynský nôž, ten mu však nestačil a tak mal siahnuť po elektrickej píle," tvrdia vyšetrovatelia. Ako ďalej uvádza spomínaný protál banskabystrica.zoznam.sk, keď Katernič dokonal svoje krvavé besnenie s elektrickou pílou, časti tela matky svojej dcéry podľa uznesenia naložil do troch 10-litrových vedier, ktoré následne odložil v garáži. Časti tela svojej rozrezanej ženy mal muž podozrivý z vraždy nechať v sudoch, v útrobách ich spoločného domu, naložené do ďalšieho dňa. Medzitým Katrenič pokračoval vo svojom bežnom živote a ráno odišiel do práce.