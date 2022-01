Nebáli sa otvoriť viaceré kontroverzné témy. Tvorcovia nového seriálu Priznanie a RTVS priniesli na obrazovky Jednotky očakávané voľné pokračovanie seriálového hitu Hniezdo. Kto by čakal nereálne príbehy, zostal by sklamaný.

Ako RTVS vopred avizovala, seriál tak ako všetky pôvodné seriály RTVS otvára ďalšie pálčivé celospoločenské témy. Kým v Hniezde sa RTVS venovala adopciám, Priznanie ich otvára hneď niekoľko. V popredí je téma migrácie, ktorú najsilnejšie prezentuje hlavná postava, Sýrčanka Lejla s jej synčekom Sámim.

Seriál sa venuje téme, rodiny, lásky, detským domov, rasizmu ale aj vzťahov. A to nielen rodinných, ale aj milostných. Herečka Rebeka Poláková, ktorá stvárňuje zamestnankyňu azylového domu Andreu, má totiž partnerku. V seriáli ju stvárňuje Jana Kvantiková, ktorá si už lesbické scény strihla aj v záverečnej časti minisérie Mária Terézia v úlohe Isabely Parmskej. A práve tento vzťah a bozky dvoch žien sa stali tŕňom v oku mnohých divákov, čo televízii dali poriadne najavo na sociálnej sieti. Mnohí diváci však práve tento krok RTVS naopak pochválili.

„Výborný štart. Len či toľko "inakosti" slovenský divák strávi. Pred tvorcami - klobúk dole za odvahu . Už sa teším na ďalšiu časť,“ napísala na Facebooku diváčka Ľuboslava. „Mňa ste príjemné prekvapili a teším sa na ďalšie časti. Som rada, že ste načali témy, ktoré bohužiaľ v našej spoločnosti majú miesto aké majú a veľa ľudí tomu nerozumie ci nechce rozumieť,“ reagovala diváčka Romana.

Seriál sa ešte len začal prvou časťou, no už teraz je jasné, že pokračovanie prinesie poriadne napínavú zápletku. Postarajú sa o ňu nielen migrantka Lejla, ktorá si so sebou nesie tajomstvo, ale aj dobre známe postavy z Hniezda, ktoré stvárňujú Soňa Norisová, Alexander Bárta a Andrea Karnasová. Zdá sa, že RTVS skúša hranice tolerancie televíznych divákov a darí sa jej to. Prvú časť seriálu Priznanie si v nedeľu večer pozrelo takmer 500 000 divákov.