Denisa to v detstve nemala ľahké, čo sa podpísalo práve na jej váhe. Rodičia ju opustili, keď bola malá a toto trápenie si nesie po celý život. Počas Extrémnych premien však nastal zlom, keď mame odpustila. Blondínka začala chudnúť, keď jej ručička na váhe ukazovala 170 kg. Vďaka Marošovi Molnárovi schudla 68 kíl, na 102 kg.

Denisa Juhász (27) z Bratislavy sa vyjedla na 170 kíl. Zdroj: tv markíza

„Aktuálne sa držím na váhe z galavečera. Teraz som tak na 101kg. Ešte som nepokorila stovku, ale aj to príde čoskoro. Potrebovala som sa dať do poriadku po operácii. Dať čas svojmu telu, aby sa zregenerovalo. A robila som všetko pre to, aby som si udržala to, čo som si vydobyla za ten rok,” prezradila pre markiza.sk štyri mesiace po galavečeri.



„Konečne sa viem na seba pozrieť. Čo je obrovský pokrok. Som omnoho spokojnejšia sama so sebou aj keď viem, že ma čaká ešte dlhá cesta k vytúženému zovňajšku. Ale vidím úplne iného človeka ako predtým. Mám viac sebavedomia a cítim sa lepšie sama so sebou,” povedala po šou. Tá jej okrem novej postavy dala aj to, že odbúrala strach z plávania v bazéne.

“Áno, už som to prekonala. Je to v poriadku Tým, že som sa bála plávať, už sa nebojím, že sa utopím. Tam bol najväčší problém to, že som sa bála tej vody, že to neskončí dobre. Ale tým, že som sa v bootcampe naučila plávať, tak som veľmi rada, lebo je to ďalšia vec, čo vieme s Norbim robiť spolu,” prezradila Denisa nedávno v markizáckom Teleráne.

Denisa Juhász (28) z Extrémnych premien schudla 68 kíl a takto vyzerá 4 mesiace od galavečera. Zdroj: tv markíza/archív Denisa Juhász

“Občas si zavoláme, ale extrémnym spôsobom v kontakte nie sme. Nevyhľadávam to. Som rada, že som povedala tie veci, že s nehnevám, že som jej chcela odpustiť, aj otcovi. Občas si len zavoláme, ako sa mám,” hovorí Denisa, ktorá sa úplne náhodou dostala ku kastingu do Extrémnych premien. Jej priateľ z toho nadšený nebol. “Vadilo mu to, že nás prídu kamery natáčať. Ale tým, že ma ľudí, prekúsol to a potom si zvykol,” povedala blondínka, ktorá na sebe pracuje aj po skončení šou.

“Priateľ so mnou nechodí cvičiť, chodím sama, ráno pred robotu. On je už vtedy v práci. Stravu mám tú istú, ako počas premien. Zo začiatku to bolo ale strašné. Priateľ nechcel jesť to, čo som ja jedla a ja som nemohla jesť to, čo on. Tak som varila spôsobom, že navarím a uvidíme, čo bude. Po čase si zvykol,” netají sa Denisa.

A ako často si dáva do tela? Dodržuje pravidelnosť? “Po operácii som mala troška dlhšie obdobie, kedy som vôbec nemohla cvičiť. Konečne už môžem, chodím väčšinou každé ráno. Striedam silové tréningy s kardio tréningami. Záleží od toho, ako sa mi chce ráno. Víkendy trávime stále aktívne. Chodíme veľa na hríby. Priateľ sa v tom vyžíva. Ja som lesy nikdy nemala rada, no už nemám pocit, že tam zomriem, tak je to v pohode,” priznáva s tým, že opäť vyšla z komfortnej zóny, keď po strachu z plávania si obľúbila aj lesy. A ešte počas čou prekonala samu seba, keď zvládla lezenie po stene.

“Do dnes nerozumiem, ako som tam vyliezla. Dole stál 80-kilový človek, čo mal istiť mňa, čo som mala 130 kíl. To bola asi najťažšia vec pre mňa v premenách – dôverovať niekomu! Možno asi aj ťažšie ako celé to lezenie. Stále tomu nechápem, že som to dala."