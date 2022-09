Veľké problémy mu robili aj diagnózy, ktorými trpel už predtým. A to bol dôvod, prečo sa nemohol namáhať. Chlapi, ktorí na statku makajú od rána do večera, ho mali preto pochopiteľne v zuboch. Stále bol unavený, spal, nič nezvládal robiť a údajne mal zvýšené hodnoty cukru. Vyžiadal si vyšetrenie lekárom, pretože sa neobával len o zdravie, ale aj o život. Saturáciu kyslíka mal 92, čo sú už alarmujúce hodnoty. Predbežná diagnóza po vyšetrení priamo na Farme znela, že pravdepodobne ide o postcovidový syndróm.

69-ročný Zen v šou Farma zo zdravotných dôvodov definitívne skončil. Zdroj: TV Markíza

Odviezli ho do nemocnice na ďalšie vyšetrenia a na druhý deň Alica oznámila farmárom, že pre zdravotné dôvody sa Zen už nevráti. Do hry tak opäť vrátili Vietnamca Minha. Prečo však Markíza dovolila, aby starý človek, ktorý trpí toľkými diagnózami, išiel makať do tejto šou? „Aj keď má Zen 69 rokov, jeho zdravotný stav spĺňal podmienky účinkovania v šou. Počas príprav šou bol ako všetci účinkujúci na meraní, ktoré nenasvedčovali žiadnym problémom. V čase, keď išiel na Farmu, sa aj napriek tomu, že bol po covide, cítil dobre. Post covid syndróm sa u neho prejavil až neskôr. V kombinácii s jeho liečbou srdca sme sa preto rozhodli, že bude bezpečnejšie, keď v súťaži pokračovať nebude,“ vysvetlila televízia.

