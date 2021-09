Vo štvrtok sa po dvojmesačných prázdninách žiaci vrátili do lavíc. Aj v úvode siedmej série Oteckov malí hrdinovia nastúpili do školy, pričom sú z nich už štvrtáci. Na vyučovanie sa však jeden z partie spolužiakov nedostavil. S rodinou sa totiž vybral na cestu okolo sveta. Postava Aďa (Ján Koleník), Zuzy (Kristína Turjanová) a ich detí Beky (Lara Baranová) a Nika (Danko Rovňák) sa v nových epizódach aktuálnej série seriálu Oteckovia neobjavia. Scenáristi ich z deja nenápadne vyškrtli.

Janko Koleník Zdroj: Instagram.com/

Tvorcovia seriálu poslali spomínanú rodinu na cestu okolo sveta. Tak sa komunikovala aj neprítomnosť Beky a Nika v prvej epizóde, keď sa deti v Oteckoch vrátili po prázdninách do školy. V denných seriáloch je bežnou praxou, že postavy a aj celé rodiny sa zvyknú meniť a striedať. Koleník a Turjanová boli súčasťou Oteckov takmer od ich začiatku. Do deja vstúpili od 2. série, v roku 2018. Žiaľ, ich fanúšikovia sa musia zmieriť s tým, že v seriáli sa už neobjavia. Podľa našich informácií by malo byť dôvodom to, že herec dostal hlavnú úlohu v novom pripravovanom projekte, o ktorom však Markíza ešte bližšie nechce hovoriť.

„V dennom seriáli sa nikdy nehovorí nikdy. Charakteru Aďovej postavy je cestovanie blízke, a tak určite nie je vylúčené, že by sa táto rodina mohla do seriálu ešte v budúcnosti vrátiť a po určitom časovom odstupe tak priniesť zas nové príbehy a témy,“ vyjadrila sa scenáristka seriálu Oteckovia Katarína Mikulíková. A čo na koniec hovorí herec, ktorý mimochodom v Česku hviezdi v seriáli První republika? „Dohodli sme sa, že Oteckov treba oživiť a ja som už aj tak počas nich veľa nakrúcal iné projekty. Mal som málo času, tak sme postupne Aďovu rodinku posúvali do úzadia. Teraz začíname pre Markízu nakrúcať nový projekt, ktorý aj mňa posunie ďalej a veľmi sa naň teším,” prezradil nám Koleník.

Prečítajte si tiež: