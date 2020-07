Manželia sa rozhodli, že sa presťahujú, ale dokonca do úplne inej krajiny. Podľa blondínkinho muža sú hlavnými dôvodmi rasové nepokoje a šíriaca sa pandémia koronavírusu. „Rozhodli sme sa nepredĺžiť si v USA vízum. Zuzka bola spočiatku proti, ale potom to uznala, 31. augusta sa sťahujeme späť do Európy,“prezradil českému Blesku Hájek.

Zuzana s Vlastom Hajekom. Zdroj: archív

„Necítime sa na Miami po tých protestoch bezpečne. Náš penzión, ktorý sme prevádzkovali, musel skončiť. Teraz ho prerábame na normálny dom a dáme ho do predaja, nech sa predá. Z Ameriky odchádzame,“ dodal na záver Vlasta, ktorý krajinu, kde napokon skončia, ešte neprezradil.