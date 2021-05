Po tom, ako ministerka kultúry Natália Milanová, vymenovala do funkcie nového riaditeľa Divadla Nová scéna Petra Oravca, sa zamestnanci a zástupcovia divadla ohradili voči jej rozhodnutiu. Napokon to všetko malo zmysel.

V Divadle Nová scéna to vrelo už dlhšiu dobu. Od utorka 4. mája bol známy nový generálny riaditeľ, ktorým sa stal Peter Oravec. Toho vymenovala do funkcie ministerka kultúry Natália Milanová. Na stoličke vystriedal Ingrid Fašiangovú, hoci všetko nasvedčovalo tomu, že do šéfovského kresla opäť zasadne ona, no nestalo sa tak. Napriek tomu, že získala najväčší počet hlasov od jednotlivých členov výberovej komisie, ministerka ju nevymenovala a zvíťazil Oravec. A práve to vyvolalo vlnu hnevu v divadle.

„Napriek snahám zdiskreditovať moju osobu anonymami a inými podnetmi som sa vo výberovom konaní umiestnila na prvom mieste, o čom svedčí aj zatiaľ jediné rozhodnutie, ktoré som obdržala z MKSR 9. 4. 2021. Vzhľadom na snahu predsedníčky komisie postupovať podľa istého scenára, v ktorom som, žiaľ, nemala hrať hlavnú úlohu, sa po zverejnení pôvodnej zápisnice začali spochybňovať právne nepodložené náležitosti. Celú záležitosť budem riešiť právnou formou,” reagovalo naposledy Fašiangová.

Ingrid Fašiangová Zdroj: MATEJ KALINA

Mnohí zamestnanci divadla preto žiadali ministerku o stretnutie. To sa napokon konalo minulý týždeň. "Ministerstvo kultúry prijme rozhodnutie vo veci výberu nového generálneho riaditeľa alebo novej generálnej riaditeľky Divadla Nová scéna v priebehu najbližších dní," znelo stanovisko ministerstva. Dnes je však už všetko jasné. Novou generálnou riaditeľkou Divadla Nová scéna bude predsalen Ingrid Fašiangová. Ministerstvo kultúry SR sa tak rozhodlo v záujme zachovania fungovania divadla a dôvery k novým procesom.