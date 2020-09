Okrem novo kúpeného domu zostali po Jiřím Menzlovi († 82) dva byty. Jeden z nich teraz vdova Olga (42) predáva, ktorá tvrdí, že oscarový režisér nebol žiaden boháč. Ako to, že nemal milióny na účte?

Do kín na jeho filmy pravidelne chodilo obrovské množstvo divákov. On sám z nich však okrem honorára nepoberal žiadne ďalšie tantiémy. V posledných rokoch vraj žil Menzel hlavne z dôchodku a honorárov za účasť na filmových festivaloch po celom svete. Tie sa jednorazovo šplhali aj na štvrť milióna českých korún (v prepočte cca 9 420 eur).

Režisér Jiří Menzel. Zdroj: Facebook

„Ak Jirka niečo nie je, tak bohatý,“ tvrdila v Blesku jeho o 40 rokov mladšia žena, keď čelila ohováraniu, že je zlatokopka. „Priala by som si, aby bol oveľa bohatší, pretože by nám to teraz uľahčilo situáciu,“hovorila Olga v čase, keď už bol chorý. Rovnako aj teraz má problémy, ako vyplatí obrovskú hypotéku, ktorou sa zadlžila.

