Režisér bol v nemocnici viac ako 14 dní. Najväčšie obavy mal z toho, že sa nakazí koronavírusom. A to sa aj stalo. Našťastie, teraz je už v domácej starostlivosti. Ako sa má?

Juraj Jakubisko Zdroj: Juraj Jakubisko, režiser, jakubisko film,

„Už je veľmi dobre na tom. Už začína – ako sa u nás v Česku hovorí – ,zlobit´, čo je dobré znamenie. To je to najlepšie znamenie. Chlapec z Kojšova to dal. S Jurajom sme boli fakt veľmi izolovaní, takže vôbec neviem, aký zázrak sa stal, že sa to k nám dostalo, ale stalo sa. Určite viacerí, ktorí covid prekonali, vedia, že je to odtučňovacia kúra. Jurajko veľmi schudol, no o chvíľu bude mať pôvodnú váhu,” povedala Jakubisková v markizáckej Smotánke.

