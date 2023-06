Niet pochýb, že Maestro Gott by sa zo svojich dievčat tešil a sršal by pýchou. Pekné počasie vyhnalo von dcéry Karla Gotta - Charlotte (17) a Nellu (15), ktoré si spolu s mamou a ich známou užili babskú jazdu. Z týchto záberov je jasné, že malé dievčatká sú nenávratne preč a vyrástli z nich krásne mladé dámy.

Krátko po narodení dcérky Nelly vznikla táto fotografia pre nemeckú tlač. Zdroj: Ahaonline.cz

Podľa českého Blesku si dievčatá vychutnávali delikatesy na neskorom brunchi a vdova Ivana si s kamarátkou dopriali aj prosecco. Nahodili sa do ležérneho štýlu a stavili to čiernu klasiku. No i keď mala Ivana na sebe "iba" džínsy, tričko a jednoduché čierne sako, svoj outfit doplnila poriadne drahými špásmi. Mala na sebe kabelku so zlatou retiazkou od francúzskej značky Christian Dior za 99 tisíc českých korún, topánky tej istej značky mali hodnotu 17 tisíc korún a napokon vytasila okuliare za 9600 korún. Na jej uchu sa trblietali decentné zlaté náušnice s kamienkami, za ktoré vysolila okolo 10 tisíc korún.

