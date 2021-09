Tamara Kramárová zdedila umelecké vlohy po slávnom otcovi. Nie však herecké, ale spevácke. Má krásny hlas, skladá si vlastné songy a snaží sa presadiť ako speváčka. Nedávno vystupovala aj v kultúrnom dome v bratislavskom Novom meste, čo bol jej prvý väčší koncert pred publikom. V sále však nemala nikoho z rodiny. „Výnimočne tu rodičia nie sú, ale doteraz boli na každom mojom koncerte. Teraz im to časovo nevyšlo. Neprišli ani bratia, ale urobili mi reklamu na koncert, tak im to nemám za zlé (smiech). Oni nechápu, že sa môj spev z detskej izby dostal niekam ďalej, smejú sa na tom, ale v dobrom,” prezradila nám Tamara krátko pred vystúpením. Ako vidia rodičia jej spevácku kariéru?

Rodinná idylka Kramárovcov sa skončila v roku 2019.

„Tešia sa, do ničoho ma netlačia. Sú veľmi otvorení a podporujú ma v čomkoľvek, čo sa rozhodnem robiť,” hovorí Kramárova dcéra, ktorá si v roku 2019 prešla náročným obdobím, keď sa im rozpadla rodina. Maroš žil dvadsať rokov v manželstve s právničkou Natašou Nikitinovou, s ktorou má deti Tamaru, Timura a Marka. Dvojica bola považovaná za jeden z najstabilnejších párov nášho šoubiznisu a to napriek krízam, ktoré mali. Posledná, ktorú Kramárovci prekonali v roku 2019, však mala zničujúce dôsledky a nadobro ukončila ich dlhoročný zväzok. Zatiaľ čo Kramár si krátko nato našiel priateľku Inu, ktorá pracuje v jeho divadle, o jeho ex Nataši sa oficiálne nevie, či niekoho má. To, ako to medzi nimi vyzerá dva roky od rozvodu, nám prezradila ich dcéra Tamara.

„Vzťah rodičov je super, od rozvodu spolu vychádzajú dobre. Vôbec nepálili mosty. Obidvoch vidíme dosť často, aj oni sa navzájom často vidia. Hocikedy ideme všetci spolu na obed alebo sa obaja prídu pozrieť na môj koncert. Je to všetko super,” priznala Tamara, ktorá si dokonca výborne rozumie aj s otcovou priateľkou. „Dobre spolu vychádzame. My sme všetci zadobre, všetko je v pohode,” dodala.

