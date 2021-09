Obdobie slávy a úspechov prepuklo u Duchoňa v roku 1970, keď spieval na Lýre. Cenu nezískal, ale všetci odborníci v ňom spoznali speváckeho majstra. Nasledoval jeden hit za druhým a vystúpenia nielen v socialistických, ale i v západných krajinách. Prišiel však rýchly a bolestivý pád. Rád sa totiž zabával.

Karol Duchoň Zdroj: Archív

Všetko chcel zažiť naplno. Pil čoraz viac, až sa z neho stal alkoholik. Neskôr mu diagnostikovali cirhózu pečene. Tesne pred smrťou ožltol a nafúklo sa mju brucho. Mal iba 35 rokov, keď schudnutý a vysilený zomrel 5. novembra 1985. Jeho dcéra Dada na neho spomína stále. "Iba v dobrom, smaozrejme a tým, že som mala len 13 rokov, keď zomrel, som si ho príliš neužila, lebo veľa cestoval. Ale musím povedať, že vždy mi niečo doniesol, nikdy na mňa nezabudol a bola s ním veľká zábava," prezradila pre jojkársky Top Star Dada, ktorej pôvodne ani len nenapadlo, že bude raz taký úspešný.

"Nikdy som nečakala, že bude mať taký úspech. Nevedel noty, vždy sa iba podľa sluchu učil tie pesničky. To si pamätám, keď u nás hrala stále dookola nejaká pesnička a tak sa to učil," bonzla na neho dcéra, ktorá má dve deti. "Ani jeden z nich nechce spievať, ale musím povedať, že mladší syn má hudobný sluch, aj hral na bicie, ale vzdal to. Jednoducho ho to neťahá k hudbe. Starší syn je kondičný tréner," dodala.