Kateřina sa vydala po stopách svojho otca. Je asistentkou réžie v obľúbenom programe Karla Šípa (75) "Všechnopárty". A vraj podľa portálu blesk.cz už nemôže mlčať. To, čo sa stále dookola klamlivo uvádza v médiách, sa jej už údajne veľmi dotýka.

Životná láska Hany Hegerovej, slovenský režisér Ján Roháč (†48). Zdroj: archív

V súvislosti s nedávnym úmrtím slávnej šansoniérky Hany Hegerovej sa znovu niekoľkokrát písalo o nešťastnej láske speváčky a slovenského režiséra Jána Roháča (†48). Hegerová opisovala, ako s ním otehotnela a neskôr potratila. „Nie je to pravda. Nikdy s ním dieťa nečakala, preto oň nemohla ani nikdy prísť,“ hnevá sa Kateřina. „Myslím si, že chcela zapôsobiť, túžila po tom, aby ju ľudia ľutovali,“ dodáva.

Pokiaľ sa niekto teraz čuduje, prečo to hovorí až teraz, keď Hegerová už nežije, na to má Kateřina jasnú odpoveď. „Ona tiež hovorila o mojom otcovi, keď už bol po smrti a nemohol sa brániť. Chcem to uviesť na pravú mieru. A tiež aj to, že sa nerozišli kvôli mojej mame. Medzi ňou a Hanou Hegerovou mal otec aj iné ženy,“ dodala režisérova dcéra.