V Bez servítky varili uplynulý týždeň Lenka, Ľudvo, David, Nora a Jožo. A hoci si na začiatku všetci mysleli, že to bude práve Kabrheľová, ktorá sa bude pri stole so všetkými hádať, stal sa pravý opak. Nora sa držala a predviedla aj famózne menu. O neustále konflikty sa postarala dvojica David a Jožo.

Tí sa neustále hádali, urážali sa a Jozefovi raz tak rupli nervy, že mal sto chudí mladého speváka prefackať a ten chcel následne volať políciu. Davidovo správanie liezlo na nervy aj divákom, ktorí mu pod každým príspevkom na sociálnej sieti zanechávali nepríjemné odkazy plné urážok, ktoré sa ho mimoriadne dotýkali. Aj preto sa rozhodol, že sa prihovorí ľuďom prostredníctvom živého vysielania na Instagrame. Aj za cenu, že poruší zmluvu o mlčanlivosti.



„Môžete sa mi vyhrážať zmluvami, koľko chcete, na očistenie svojho mena budem rozprávať to, čo budem! Odvysielané neboli časti toho programu, keď mne produkcia zakázala vyslovene robiť svoj program a musel som robiť program podľa nej. Miesto hymny a hlasovej rozcvičky, ktorú som chcel použiť, poza môj chrbát zavolali skupinu Gipsy Čáve, s ktorými síce mám pesničku, ale nemali byť na programe. Pôvodne áno, ale potom som to zrušil, že bude tá slovenská hymna. A oni slovenskú hymnu vymenili za, s prepáčením, po*ebanú zlatokopku. Ja si myslím, že to je aj na vyjadrenie samotnej pani prezidentky," rozčuľoval sa a neskôr v úprimnosti ešte pritvrdil.

„Ja netvrdím, že som tam bol úplne O. K., takýto v skutočnosti nie som, to vie každý, kto ma pozná. Ani sa tu nejdem obhajovať, len vám chcem povedať, prečo som sa tak správal. Pretože mi zatrhli program, už som bol z toho nervózny, aj z Jožka som bol nervózny, ktorému už vôbec nebude nadávať ani nič,” pokračoval a vo videu začal očierňovať dokonca aj Noru, o ktorej na začiatku šou tvrdil, že je jeho dobrá kamarátka. Keď však Kabrheľová pred kamerami vyhlásila, že spievať síce vie, ale spevák z neho nikdy nebude, lebo na to nemá, a mal by si nájsť inú prácu, rupli mu nervy a nenechal na nej ani nitku suchú.

Nora Kabrheľová v relácii Bez servítky. Zdroj: tv joj

„Chcete vedieť, ako je to s Norou? Nora dostala 8 500 eur za túto reláciu a dokázala si odrezať svoje koleno a pokaziť naše kamarátstvo! To ja som ju sťahoval z Košíc. Paplóny som jej do Bratislavy ťahal, všetko bolo vždy v poriadku. A zrazu lóve, lóve, lóve a vtedy urobíme čokoľvek, aj si zničíme kamarátstvo..." rozohnil sa a Nore poslal aj odkaz. „Milá Nora, pardon, ja som ťa mal rád, to vieš, aj ťa budem mať rád, ale toto bolo celé použité proti mne. Pokiaľ viem, tak celá relácia sa od pondelka točí okolo mňa, a to bohužiaľ preto, lebo sa určití ľudia dali uplatiť neskutočnými prachmi. Nora povie, ja nemám nič! Ty nemáš nič? A Kabrheľ čo? Kde máš peniaze? Kde ich máš, sa ťa pýtam? Mám hovoriť ďalej? Sťahoval som ju z Podunajských Biskupíc do Troch veží, kde som jej vybavil apartmán, ale to sa nevykrikuje, je to staršia dáma. A ona o mne povie, že ja nemám na to byť spevák? Ona môže rozprávať, ktorá žila s Braňom Mojsejom, ktorý bol teda veľký spevák. Normálne vypredával haly a štadióny. No doňho sa púšťať nejdem, on mi nič neurobil, ale bol to je manžel. Nechcem moc útočiť do Nory, nepatrí sa to. Je staršia a je dáma. Nepatrí sa, aby som o Nore hovoril, či pije alebo nepije," zachádzal do detailov David, ktorý všetkým prisľúbil, že oveľa viac vecí vyzradí po piatkovej časti.

Vo štvrtok večer však už mal na Instagrame živé vysielanie aj s Jožom, s ktorým sa očividne po šou udobrili. Konflikty, ktoré diváci videli, sa snažili prediskutovať. Vo videu si však aj SBS-kár Jožo zobral Noru na paškál. Začal totiž opisovať nepríjemnú príhodu, ktorá sa mu stala večer v práci po natáčacom dni, keď varila Nora. „Normálne sanitka po mňa došla a hneď som išiel do ružinovskej nemocnice na výplach žalúdka. Kamoš mi hovorí, mooore, zavolám ti sanitku čím skôr, lebo bledý si ako stena. Už na nich kamoš kričal, Boha, kde ste, chlapec tu už odpadáva a je mu zle. Došla sanitka, napichali ma a bol som úplne K.O. Všetko som zjedol v ten deň… ja neviem, asi to kura,” šokoval Jožo v live prenose.

David Key si v JOJ-ke poriadne zavaril



"David Key - Radovan Kúdelka porušil zásadný bod v podpísanej zmluve s firmou Eibner Production, na čo bol okamžite upozornený. Šírenie klamlivých informácií a poloprávd pod zástierkou očistenia svojho mena tolerovať nebudeme a pokiaľ v tomto trende mieni pokračovať, budeme to riešiť súdnou cestou. Bol kontaktovaný producentom 24. 3. 2022 za čo sa ospravedlnil so slovami, že zbytočne to prepískol,” reagoval producent relácie Bez servítky Tomáš Eibner.



Jožo a David z relácie Bez servítky si príliš nesadli. Zdroj: tv joj

Napriek tomu, že Jojka Davida upozornila, že ďalej nemá o zákulisí verejne rozprávať, on sa nezľakol a v piatok večer po odvysielaní poslednej časti poskytol ľuďom kvetnatý opis toho, ako to vyzerá počas natáčania. "Ako to bolo s hádkami s Jožom? Ku všetkému dopomohli "brífovačky", na ktoré som nebol zvyknutý a preto som vyznel tak, ako som vyznel," prezradil David. "Samozrejme, že v relácii sme na seba s Jožom nadávali. Ako som ale povedal, išlo o "brífovačky" spoza kamier. Vy sedíte pred kamerou, za mnou je 20-členný štáb, sú tam "bríferi", ktorí radia, čo máte hovoriť. Napríklad vám povedia: ,,Urob väčšiu šou, lebo toto je nuda! Musíme mať niečo natočené, lebo toto nebude mať sledovanosť!" odhaľoval zákulisie spevák.

V živom vysielaní na Instagrame vysvetlil aj to, prečo mal po príchode k Nore na hlave prasacie uši a nos. "Bol to síce môj nápad, ale potom neskôr mi bolo povedané, že to mám mať počas celej večere. Potom som to nezvádol a povedal som, že si to dám dole, lebo sa to nehodí. Na začiatok ok, ale aj toto bolo "nabrífované" a potom to spojili zo Slaytiiinou," vysvetlil. Divákov zaujímalo aj to, aký mal s Jožom vzťah mimo kamier. "Mimo kamier je atmosféra úplne ina. Spolu s Jožom sme boli aj na cige a nič sa nedialo. Celé tieto hádky umelo vyvolané nastali vtedy, keď sa zapli kamery," dodal s tým, že ráta s pokutou, ale dostal by ju tak či tak a z toho dôvodu sa rozhodol, že povie už úplne všetko.

